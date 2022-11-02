Usta oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Birçok başarılı projede yer alan en son 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu: Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Menderes Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı:

"Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

Haberin Devamı

95’inci Akademi Ödülleri için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film ' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr filmi olarak belirlendi. Rıza Akın en son Kerr filmiyle kamera karşısına geçti. Film 22 Nisan'da vizyona girecek.

Oyunclar Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Değerli üyemiz Rıza Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun' ifadelerini yer verildi.

Oyuncu Devrim Yakut'ta acı haberin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok şaşkın ve çok ama çok üzgünüm...Güle güle canim Rıza Akın... Devrin daim olsun."

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatroya olan ilgisi Akın'ın hayatını değiştirdi. Eğitim için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim fakültesinde okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Birbirinden başarılı projelerde yer alan Akın, en son 'Sevmedim Deme' filminde rol almıştı.