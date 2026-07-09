Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde!

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Oyuncu önceki gün Yalıkavak’ta bulunan Ruins Luxury Resort’ta objektiflere yansıdı.
Şezlongda bol bol güneşlenen Çehre, denize girmemeyi tercih etti.
Öte yandan usta oyuncunun yemeğini yanında getirmesi ve otelden almaması dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)
Bodrum’da eğlenceli anlar
Seray Özkan, Bodrum’da arkadaşlarıyla denizde eğlenceli anlar yaşarken görüntülendi.
Seray Özkan önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Magi Beach’te objektiflere yansıdı. Oyuncu, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.
Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Özkan, suyun ortasında bulunan dubaların üzerinde eğlenceli anlar yaşadı.
Birbirlerini şakalaşarak suya iten grubun neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu. Genç oyuncunun keyifli anları objektiflere yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)
Çeşme’de aşk
“A.B.İ.” dizisinde rol alan Yaren Yapıcı sezonu Çeşme’de açtı. Genç oyuncu önceki gün sevgilisi Ali Gümüş ile Dalyan The Beach of Momo’da objektife takıldı.