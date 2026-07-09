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Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde!

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#Nebahat Çehre#Bodrum Tatili#Ünlüler Bodrum'da
Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 07:53

Usta oyuncu Nebahat Çehre, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

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Oyuncu önceki gün Yalıkavak’ta bulunan Ruins Luxury Resort’ta objektiflere yansıdı.

Şezlongda bol bol güneşlenen Çehre, denize girmemeyi tercih etti.

Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde

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Öte yandan usta oyuncunun yemeğini yanında getirmesi ve otelden almaması dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde

Bodrum’da eğlenceli anlar

Seray Özkan, Bodrum’da arkadaşlarıyla denizde eğlenceli anlar yaşarken görüntülendi.

Seray Özkan önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Magi Beach’te objektiflere yansıdı. Oyuncu, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

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Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde

Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Özkan, suyun ortasında bulunan dubaların üzerinde eğlenceli anlar yaşadı.

Birbirlerini şakalaşarak suya iten grubun neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu. Genç oyuncunun keyifli anları objektiflere yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde

Çeşme’de aşk

“A.B.İ.” dizisinde rol alan Yaren Yapıcı sezonu Çeşme’de açtı. Genç oyuncu önceki gün sevgilisi Ali Gümüş ile Dalyan The Beach of Momo’da objektife takıldı.

Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde


İlk kez birlikte görüntülenen âşıklar, el ele denize girdi. Uzun süre sudan çıkmayan Yapıcı ile Gümüş birbirlerine su atarak eğlendiler. İki âşık daha sonra şezlonglarına geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)

Usta oyuncu Nebahat Çehre tatilde

 

 

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#Nebahat Çehre#Bodrum Tatili#Ünlüler Bodrum'da

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