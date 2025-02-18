Usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!

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Oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncudan acı haber geldi. Gümüşkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini oyuncu Zafer Algöz duyurdu.

Algöz, sosyal medya hesabından, 'Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin' mesajını paylaştı.

MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?



Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya’dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

1985 yılında 'Bay Alkide' oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu 'Seyyar Tayyar' karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.

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Emin Gümüşkaya, Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın 'Kapılar' adlı oyununda 'Topal' rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan 'Hırçın Kız' adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı.

1994 yılında bu görevine ek olarak Osmangazi Belediyesi’nin sanat danışmanlığını üstlendi. Beledri binasının elden geçirilmesini sağlayarak burada tiyatro oyunculuğu kursları düzenledi ve yönetti.

Emin Gümüşkaya, 1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görevi yaptı.

2002 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

2015 yılında senaryosunu Birol Güven‘in yazıp yapımcılığını da Birol Güven‘in yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat‘ın yaptığı “Merdiven Baba” adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.