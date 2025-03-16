Usta oyuncu Gülümser Gülhan vefat etti! 'Yarım asırlık eşimi kaybettim'

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte oynadığı Postacı filminde, Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği haberi, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Vakfın açıklamasında, "Oyuncu Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan ise yaptığı paylaşımda, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" ifadelerine yer verdi.

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CENAZESİ BUGÜN

Usta oyuncu Gülümser Gülhan bugün BeylerBeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığı'nda defnedilecek.

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşi. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.