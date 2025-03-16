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Usta oyuncu Gülümser Gülhan vefat etti! 'Yarım asırlık eşimi kaybettim'

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#Gülümser Gülhan#Ahmet Gülhan#Vefat
Usta oyuncu Gülümser Gülhan vefat etti Yarım asırlık eşimi kaybettim
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 09:26

Yeşilçam sinemasından bir yıldız daha kaydı... 'Davacı' ve 'Postacı' filmleriyle tanınan oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte oynadığı Postacı filminde, Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği haberi, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Usta oyuncu Gülümser Gülhan vefat etti Yarım asırlık eşimi kaybettim

Vakfın açıklamasında, "Oyuncu Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan ise yaptığı paylaşımda, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" ifadelerine yer verdi.

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Usta oyuncu Gülümser Gülhan vefat etti Yarım asırlık eşimi kaybettim

CENAZESİ BUGÜN

Usta oyuncu Gülümser Gülhan bugün BeylerBeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığı'nda defnedilecek.

Usta oyuncu Gülümser Gülhan vefat etti Yarım asırlık eşimi kaybettim

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşi. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.

 

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#Gülümser Gülhan#Ahmet Gülhan#Vefat

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