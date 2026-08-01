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Usta oyuncu Can Kolukısa hayata veda etti

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#Can Kolukısa#Yeşilçam#Türk Sineması
Usta oyuncu Can Kolukısa hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 16:46

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.

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 Sanatçının vefat haberini ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Can Kolukısa, 1934'te Eskişehir'de dünyaya geldi. Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsünde sürdürdü.

Usta oyuncu Can Kolukısa hayata veda etti
Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

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Can Kolukısa, sinemada "Kapıcılar Kralı", "Postacı", "Züğürt Ağa", "Selamsız Bandosu", "Arabesk", "Asılacak Kadın", "Mavi Sürgün" ve "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" gibi yapımlarda rol aldı.

Usta oyuncu Can Kolukısa hayata veda etti
Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı sanatçı, "Muhteşem Yüzyıl", "Asmalı Konak", "Hanımın Çiftliği", "Gibi", "Balkan Ninnisi", "İnci Taneleri" ve son olarak "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizilerinde kamera karşısına geçti.

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#Can Kolukısa#Yeşilçam#Türk Sineması

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