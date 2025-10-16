Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının acı haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

SADECE OYUNCU DEĞİL MİMAR VE MÜZİSYENDİ

Yabancı Damat’ta Memik Dede’yi canlandıran tiyatrocu Arif Erkin oyunculuğun yanı sıra hem mimar hem müzisyen hem de eski bir bürokrattı.

Devekuşu Kabare dahil birçok yapımın müziklerinin de bestecisi olan Arif Erkin mimarlık fakültesini bitirdikten sonra Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamış ve bu görevinden emekli olmuştu.





ÖNCE TİYATROYA SONRA DA TELEVİZYON VE SİNEMAYA YÖNELDİ

Üniversitede okurken genç oyunculardan kurulu bir tiyatro topluluğuna katılan usta aktör daha sonra Dostlar Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı.

Yılmaz Güney’in ‘Umut’, Duygu Sağıroğlu’nun ‘Bitmeyen Yol’ filmlerinin müzikleriyle başladığı bestecilik hayatında sayısız film ve diziye müzik yapan Arif Erkin “Bizimkiler” dizisinin unutulmaz jenerik müziğinin de bestecisiydi.





HERKES ONU YABANCI DAMAT DİZİSİNİN MEMİK DEDE'Sİ OLARAK TANIYIP SEVMİŞTİ

Seneler boyunca birçok yapımda rol alsa da Arif Erkin’i büyük bir şöhrete taşıyan Yabancı Damat dizisi olmuştu.

Torunu Nazlı’yla, Yunanlı Niko’nun evlenmesine karşı çıkarak protesto eylemlerine girişen baklavacı Memik Dede karakterine hayat veren isim olan Arif Erkin geride 60 yıllık başarılı bir sanat hayatı bıraktı.

Sultan Makamı, Yeditepe İstanbul, Mihriban, Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl gibi dizlerde rol alan Arif Erkin’in son sinema filmi ise 2018 yapımı Aile Arasında olmuştu.



Usta oyuncu 12 Eylül'de 90. yaşını kutlamıştı...

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935'te Gaziantep'te doğmuş, mimar, müzisyen ve usta oyuncudur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Güzelbeyoğlu, tiyatro ve müziğe lise yıllarında ilgi duymaya başladı. Sanat hayatına 1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel olarak başladı ve pek çok tiyatro oyununa hem oyuncu hem de müzik bestecisi olarak katkıda bulundu.

Sinema ve dizilerde geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlayan başlıca rolleri "İkinci Bahar" dizisindeki Zülfikar Ağa ve "Yabancı Damat" dizisindeki Memik Dede karakteridir. Ayrıca "Muhteşem Yüzyıl"da Piri Mehmet Paşa, "Canım Ailem"de Cabbar Ağa gibi önemli rollerde oynadı.

Film olarak "Aile Arasında", "Beyaz Melek" ve "Umut" gibi yapımlarda yer aldı; "Umut" filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü kazandı.

Uzun yıllar mimar olarak da çalıştı. Sanat yaşamı boyunca tiyatro, sinema ve müzik alanlarında önemli katkıları olan çok yönlü bir sanatçıdır.