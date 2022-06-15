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Ürdün Prensi'nden Atiye'ye sürpriz teklif

#Atiye#Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah#Doğum Günü
Ürdün Prensinden Atiyeye sürpriz teklif
İsmail BAYRAK

Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah, doğum gününde sahneye çıkıp Arapça şarkı söylemesi ve darbuka çalması için Atiye’ye 100 bin dolar teklif etti.

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POP müziğinin ünlü ismi Atiye’ye, Ürdün’den sürpriz bir teklif geldi. Son albümü “Deli İşi” ve Londra sokaklarında çektiği “Dalgana Bak” şarkısıyla yıldızı daha da parlayan şarkıcıya, Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın doğum günü partisinde sahneye çıkması teklif edildi. Türkiye’de hem şarkı söyleyip hem dans eden hem de darbuka çalan tek kadın sanatçı olan Atiye, bu teklif karşısında şaştı kaldı. Ürdün Kralı Abdullah’ın en büyük oğlu olan Veliaht Prens, temmuz ayında sarayında yapacağı partiyle 28’inci yaşını kutlayacak.

Ürdün Prensinden Atiyeye sürpriz teklif


ARAPÇA ŞARKI SÖYLÜYOR

Hataylı, Arap kökenli bir ailenin kızı olan Atiye, geçtiğimiz yıllarda da bir filmde seslendirdiği Arapça şarkıyla Ürdün’de yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Prens Hüseyin Bin Abdullah’ın doğum gününde darbuka çalması ve iki Arapça şarkı seslendirmesi istenen Atiye’ye karşılığında 100 bin dolar teklif edildi. Henüz teklifi kabul etmediğini söyleyen sanatçı, “Karar vermedim daha ama teklif karşısında şaşırdım. Sanırım Hataylı olmam, darbuka çalmam ve Arapça şarkılar bilip söylememden dolayı bu teklif geldi. 1-2 gün içinde kararımı bildireceğim. Çok cazip ve büyük bir teklif” dedi. Atiye teklifi kabul ederse, Prens’in sarayındaki partiye katılacak.

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#Atiye#Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah#Doğum Günü

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