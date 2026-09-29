Melis İşiten'den itiraf: Uraz’dan sonra aşkı bulamadım

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2014’te evlendiği Uraz Kaygılaroğlu’ndan 8 yıl önce boşanan Melis İşiten, konuk olduğu programda ünlü oyuncu hakkında konuştu. Ayşe Arman’ın sorularını yanıtlayan İşiten, evlilikleri bitmiş olsa da arkadaşlıklarının devam ettiğini söyledi: “İnsanlar yeniden evlenmemizi istiyor ama öyle bir yerden bakmıyoruz artık birbirimize. ‘Ne tatlılar, ailemizi çok seviyorlar’ diyoruz. Şunu unutuyorlar; biz şimdi daha evliyiz. Evliliğimizden daha iyi bir versiyondayız şu anda. Kızımız Ada da daha mutlu. Hepimiz en iyi versiyonumuza geldik. Böyle çok güzeliz. Birbirimizden nefret etmiyoruz. Birbirini çok seven iki iyi arkadaşız. Bir sürü evliden daha iyi bir aileyiz.”

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ÂŞIK OLMAYI ÇOK İSTİYORUM

“Uraz benim yol arkadaşım, hayattaki en büyük ortağım” diyen Melis İşiten, boşandıktan sonra yeniden âşık olamadığını dile getirdi: “Ben Uraz’dan sonra Ada’yla tanıştıracak kıvamda bir ilişki yaşamadım. Annelik sınırlarımın içine hiç sokmadım. Öyle bir aşk yaşamadım. Âşık olmayı çok istiyorum. Uraz’la ayrılalı 8 yıl oldu. O yaşımda yine Uraz’la tanışsam, yine evlenip yine Uraz’la dünyaya çocuk getirirdim. Çok mutluyum çocuğumun babası Uraz olduğu için. Onun da bunun altına imza atacağına eminim. Bunlar ebeveynlik cümleleri.” İşiten, ikinci çocuk konusunda da “Çok âşık olduğum için çocuk yapmıştım. Yine çok âşık olursam yapabilirim belki ama şu an öyle bir hayalim yok” dedi.

O KAZADA KENDİMİ SUÇLADIM

Melis İşiten, 21 Kasım 2022’de ‘Baş Belası’ adlı oyunun ekibiyle geçirdikleri trafik kazasını da anlattı. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yaşamını kaybettiği o kazanın hayatında bir kırılma noktası olduğunu söyleyen İşiten şöyle dedi: “Kendimi suçladım o dönem. Çünkü yola çıkmayacaktık aslında. 8 günlük turnenin son gecesiydi. Otel çok kötüydü. Tolga ‘Melis sen kalamazsan çıkalım’ dedi. 45 dakikalık yolun sonunda kaza oldu. Ben en arka koltuktaydım. Arabanın sağ tarafından kamyonete çarptık. Önümdeki üç kişi öldü. Bilinci kaybolmayan tek kişiydim. Arka camdan çıktım. Babamı aradım ve ‘Herkes öldü’ dedim, öyle zannettim. Dördüncü gün Uraz’ın zorlamasıyla travma terapisine gittim. Sonra sakatlıklarım ortaya çıktı, bağlarım kopmuş filan. O günü unutmamak için tarihini koluma dövme yaptırdım.”

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IŞILTISI OLMAYAN ÇEKİCİ GELMİYOR

Melis İşiten ilişki yaşayacağı erkekte aradığı kriterleri şöyle sıraladı: “Işıltısı olmayan adam bana çekici gelmiyor. Herkesin beğendiği, benim de beğeneceğim, takdir edeceğim, bir araya geldiğimizde birlikte parlayacağımız birini hayal ediyorum.”