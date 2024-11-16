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Uraz Kaygılaroğlu sinirlendi: Huzur verin

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#Uraz Kaygılaroğlu#Sayna Soleimanpour#Oyuncu
Uraz Kaygılaroğlu sinirlendi: Huzur verin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 08:13

Ayrıldığı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen Uraz Kaygılaroğu, konuyla ilgili sorulara sert tepki gösterdi.

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FOTOĞRAFLAR İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Uraz Kaygılaroğlu kısa süre önce ayrıldığı fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için şiddet içerikli pozlar vermiş, tepki çeken o kareler her kadın katliamı haberinde yeniden gündeme gelmişti.

“Amacım sanat çalışmasına destek vermekti. Toplumun dinamiklerini tetikleyeceğini öngöremedim, üzgünüm” diyerek özür dileyen oyuncu, bir kez daha konuyla ilgili sorularla karşılaşınca sinirlendi.

SİNİRLENDİ: “BENİ RAHAT BIRAKIN!”

Önceki akşam Taksim İstiklal Caddesi’nde objektife takılan Uraz Kaygılaroğlu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum” dedi.

Linç edilmesine yol açan fotoğraflarla ilgili sorular ise ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. Kaygılaroğlu, “Beni rahat bırakın, huzur verin artık” diyerek uzaklaştı. 

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Uraz Kaygılaroğlu sinirlendi: Huzur verin

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#Uraz Kaygılaroğlu#Sayna Soleimanpour#Oyuncu

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