Uraz Kaygılaroğlu sinirlendi: Huzur verin

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FOTOĞRAFLAR İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Uraz Kaygılaroğlu kısa süre önce ayrıldığı fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için şiddet içerikli pozlar vermiş, tepki çeken o kareler her kadın katliamı haberinde yeniden gündeme gelmişti.



“Amacım sanat çalışmasına destek vermekti. Toplumun dinamiklerini tetikleyeceğini öngöremedim, üzgünüm” diyerek özür dileyen oyuncu, bir kez daha konuyla ilgili sorularla karşılaşınca sinirlendi.

SİNİRLENDİ: “BENİ RAHAT BIRAKIN!”

Önceki akşam Taksim İstiklal Caddesi’nde objektife takılan Uraz Kaygılaroğlu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum” dedi.



Linç edilmesine yol açan fotoğraflarla ilgili sorular ise ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. Kaygılaroğlu, “Beni rahat bırakın, huzur verin artık” diyerek uzaklaştı.

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