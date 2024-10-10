Ünlüyüm diye benimle sevgili olmak istemedi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 08:27
Melek Mosso “Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri” programına konuk oldu.
Eşi Serkan Sağdıç’la ilişkisi hakkında konuşan ünlü şarkıcı “Benimle ünlüyüm diye sevgili olmak istemedi, çok çekmiş ünlüden. Sonra ‘İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım’ diye benimle konuşma yaptı” dedi.BEYEFENDİLERE İHTİYACIMIZ VARMelek Mosso
önceki akşam ise İstanbul’un kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş
’ta konser verdi. Erkeklere seslenen ünlü şarkıcı “Bizim güzel yetiştirilmiş beyefendilere ihtiyacımız var” dedi.