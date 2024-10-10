Ünlüyüm diye benimle sevgili olmak istemedi

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Eşi Serkan Sağdıç’la ilişkisi hakkında konuşan ünlü şarkıcı “Benimle ünlüyüm diye sevgili olmak istemedi, çok çekmiş ünlüden. Sonra ‘İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım’ diye benimle konuşma yaptı” dedi.