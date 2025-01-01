Ünlülerin yeni yıl paylaşımları

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BİRCE AKALAY

'Kimseye haksızlık etmeyelim ama bu yıl bizim yılımızdı...'

FULYA ZENGİNER

Geleneksel aile yılbaşı fotomuzla iyi seneler dileriz. Gelen sene gideni aratmasın bolluk, bereket, refah , sağlık peşinizi bırakmasın.





DERYA TUNA

2024 teşekkür ederim. 2025 size sağlık,mutluluk,huzur,bereket ve bol şans getirsin siz benim iyikimsiniz sizi çok seviyorum... 2025’de bu güzel dilekleri hepinize diliyorum mutlu yıllar.

HANDE SORAL

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Demirciler, iyi seneler diler...





BEYZA ŞEKERCİ

Güzeldin 2024...

Hakkını verdiğimiz bir yıl oldu.

Çok çalıştık, çok gezdik, bolca ürettik, duygu yüklü anlarımızı kahkahalara çevirdik.. Üzüldüğümüz olaylarda yılmadık inanmaya umud etmeye devam ettik. En çok da herşeyin arkasında bizler için iyi olanları cebimize koymak mutlu etti bizi. 2025 seni de büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Önce sağlık ve mutluluk, ardından getireceğin yepyeni yolculuklarınla seni karşılamaya hazırız.

Herkesin, gönlünden geçenleri gerçekleştirebileceği bir yıl olması dileğiyle... Mutlu Seneler





DEMET AKALIN

İyi seneler... 2025 huzurla, sağlıkla gel...





ALİ SUNAL

Herkese sağlıklı mutlu yıllar





ZUHAL TOPAL

Herkese şahane bir yıl dileriz

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DENİZ UĞUR

'2025'e girerken biz'

SELAMİ ŞAHİN

Bu yılbaşında sahnede değil, en kıymetli sahnemde; ailemin yanındayım. Her anı kıymetli olan bu güzel akşamı, sevgiyle, kahkahalarla ve huzurla doldurduk. Aile, en büyük zenginliktir. Bunu bir kez daha derinden hissettim. 2025 hepimize sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur getirsin. Kalplerimizden sevgi, dudaklarımızdan gülümseme hiç eksik olmasın. Sizleri seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun!

ELİF ADA TATLISES

Babammm...

Daha çok el ele, dizdize oturacağımız ve bol bol güleceğimiz nice yılların olsun.

İyi ki doğmuşsun ve iyi ki varsın.

Seni çok çok çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.

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BEGÜM TOPÇU

Haydi gel bakalım 2025... İstediklerim, istemediklerim belli sen biliyosun… Her şeyden önce ailemizde,sevdiklerimizle geçen sağlığımızın yerinde olduğu günler,ailemizde huzurun dolup taştığı, her günümüzün eğlenceyle geçtiği, başarılarımızın konuşulduğu, tiyatro dolu bir sene beklesin bizi. Haa bir de artık tripsiz geçen bir yıl olsun çok sıkıldım 2024 te tribal tiplerden, insana insanca insanla konuşabildiğimiz yıl diliyorum. Bu yılın rengi beyaz olsun, pamuk gibi, tertemiz, temiz bir sayfaymışcasına...

ESRA EROL



Yeni bir yıl...

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BURCU KARA

Hepimize sevdikleriyle sağlıklı,neşeli,bereketli bir yıl diliyoruz