Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı!

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Cansu Kurtçu

Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. Sınıf… bizim gözlerde yaşlar tabi yine… tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı.

Nurdan Büyükak

Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun...

Melis İşiten

Artık ona 3.sınıf diyeceğiz...

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Burcu Kara

Bol ağlamalı bir gün.Ali'im ikinci sınıf oldu.Herkese bakıyorum böyle günlerde istemsiz bir şekilde.Büyük küçük herkesin kaygısı,heyecanı,sevinci,endişesi.Her çocuğun ailesi,doğduğu yer,kaderi nasıl farklı!Hepsine dua edip,iyilikler diledim bol bol.İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah.Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı,uğurlu olsun. 09.09.2024