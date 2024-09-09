Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı!

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Cansu Kurtçu
Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. Sınıf… bizim gözlerde yaşlar tabi yine… tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı.
Nurdan Büyükak
Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun...
Artık ona 3.sınıf diyeceğiz...
Bol ağlamalı bir gün.Ali'im ikinci sınıf oldu.Herkese bakıyorum böyle günlerde istemsiz bir şekilde.Büyük küçük herkesin kaygısı,heyecanı,sevinci,endişesi.Her çocuğun ailesi,doğduğu yer,kaderi nasıl farklı!Hepsine dua edip,iyilikler diledim bol bol.İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah.Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı,uğurlu olsun. 09.09.2024