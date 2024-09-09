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Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı!

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#Ünlülerin Okul Heyecanı#Melis İşiten#Burcu Kara
Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 12:45

2024-2025 eğitim öğreyim yılı başladı, milyonlarca öğrenci okula döndü. Ünlü isimler de ilk gün heyecanını sosyal medya hesaplarında paylaştı...

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Cansu Kurtçu

Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. Sınıf… bizim gözlerde yaşlar tabi yine… tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı.

Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı

Nurdan Büyükak

Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun...

Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı

Melis İşiten

Artık ona 3.sınıf diyeceğiz...

Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı

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Burcu Kara

Bol ağlamalı bir gün.Ali'im ikinci sınıf oldu.Herkese bakıyorum böyle günlerde istemsiz bir şekilde.Büyük küçük herkesin kaygısı,heyecanı,sevinci,endişesi.Her çocuğun ailesi,doğduğu yer,kaderi nasıl farklı!Hepsine dua edip,iyilikler diledim bol bol.İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah.Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı,uğurlu olsun. 09.09.2024

Ünlülerin okul heyecanı: Hadi bakalım zil çaldı

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#Ünlülerin Okul Heyecanı#Melis İşiten#Burcu Kara

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