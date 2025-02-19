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Türkücü Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Kar ManzaralarÄ±#Demet Özdemir#Yasemin Åžefkatli
TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 19, 2025 15:11

Meteorolojinin gÃ¼nler Ã¶ncesinden uyardÄ±ÄŸÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±. Åžehir baÅŸtan baÅŸa beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. KarlÄ± manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±karan Ã¼nlÃ¼ isimlerin payalaÅŸÄ±mlarÄ± art arda geldi.

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YASEMÄ°N ÅžEFKATLÄ°

TÃ¼m gÃ¼nÃ¼nÃ¼ ikizleri Emeir ve Ayel ile geÃ§iren Yasemin Åžefkatli, paylaÅŸÄ±mÄ±na "bembeyaz" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

DEMET Ã–ZDEMÄ°R

Yeni dizisi 'EÅŸref RÃ¼ya' ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan Demet Ã–zdemir, evinden Ã§ektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± kar emojileri ile patlaÅŸtÄ±.Â 

TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

ERKAN PETEKKAYA

"KazasÄ±z belasÄ±z, iÃ§erisi sÄ±cak mutlu bir gÃ¼n dilerim hepimize... Sevgiler selamlar"

TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

CEYLAN

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Bir kar paylaÅŸÄ±mÄ± da tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan'dan geldi. Acarkent'teki evinden bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.Â 

TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

EBRU ÅžANCI

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda evine gitmeye Ã§alÄ±ÅŸana Ebru ÅžancÄ± 'Bizim ev Alaska'da' notu ile bu kareyi yayÄ±nladÄ±.Â 

TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

YILDIZ Ã‡AÄžRI ATÄ°KSOY

Oyuncu YÄ±ldÄ±z Ã‡aÄŸri Atiksoy, paylaÅŸÄ±mÄ± ile sokakta yaÅŸayan canlÄ±lara dikkat Ã§ekti:

"LÃ¼tfen herkes mahallesindeki cana sahip Ã§Ä±ksÄ±n, bu havalar onlarÄ±n yaÅŸamÄ± iÃ§in Ã§ok zor... Bir kap mama - su koymak .. gerekirse apartman kapÄ±nÄ± aÃ§Ä±p birkaÃ§ gÃ¼n apartmanÄ±nda misafir etmek kimseye yÃ¼k olmamalÄ±, Allah'Ä±n bizlere emanet ettiÄŸi sessiz kullarÄ± onlar"

TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

ZEYNEP TUÄžÃ‡E BAYAT

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde oÄŸlu Atlas'Ä± dÃ¼nyaya getiren Zeynep TuÄŸÃ§e Bayat, minik bebeÄŸin fotoÄŸrafÄ±na "Ä°lk kez kar gÃ¶rÃ¼yorum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ceylan evinden paylaÅŸtÄ±: Ä°ÅŸte benim manzaram

MURAT ÃœNALMIÅž

"Bekelenen geldi"

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#Ünlülerin Kar ManzaralarÄ±#Demet Özdemir#Yasemin Åžefkatli

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