Ünlülerin deprem paylaşımları... 'Uykuda yakalandım, yılların ödülleri tuz buz oldu'

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Mersin konserinden dönen Ece Seçkin, depreme uykuda yakalandı. Sefo evden çıktığı anları 'Asla soğukkanlı olamayacağım' notuyla yayınladı. Sosyal medya fenomeni Damla Altun ise evinde çekilen görüntülere 'Çok korktuk' notunu düştü.

ECE SEÇKİN

"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'a evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum Bu cam vitrini mimarım gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babamla ve Çağrı "üzülme hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırım" dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz. En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum"

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SEFO

Panik halinde evden kaçan Sefo, paylaştığı videoya "Bir şey olur da bana ulaşamazsanız don alet sokaktayımdır. Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Allah korusun, geçmiş olsun"

EBRU POLAT

Şarkıcı Ebru Polat, deprem anında çekilen videoyu "Ya çok kötüydü... 3-4 saniye önce köpekler fark ediyor sonra deprem geliyor. 2 gündür köpekler sürekli uluyordu, bunun haberini veriyorlarmış ben hissetmiştim o yüzden , normal değil bunlar neden uluyor bir şey olacak diyordum 2 gündür" notuyla paylaştı.

DAMLA ALTUN

Sosyal medya fenomeni Damla Altun, "Bakar mısınız şu şiddete… Umarım herkes iyidir. Gerçekten çok korktuk." notuyla paylaştığı videoda depremin şiddetine dikkat çekti.

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