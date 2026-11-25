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TİMSAH SALDIRDI

Şarkıcı Hatice, 2007’de eşi Ramiz Özbay’ın evde beslediği Afrika timsahının saldırısına uğramıştı. Uyurken kolundan ısırılan ve beş dikiş atılan Hatice, az daha timsaha yem olacağını söylemişti.

Özbay’ın şirketinde ise pirana, köpek balığı ve maymun bulunduğu haber olmuştu.

PİTONBESLEDİ

Oyuncu Yasemin Allen, İngiltere’de yaşadığı dönemde evinde kraliyet pitonu beslediğini açıklamıştı. Lord Flashheart adını verdiği yılanıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Allen, 2024’te katıldığı bir programda Türkiye’de yasak olduğu için pitonunu İngiltere’de bırakmak zorunda kaldığını anlatmıştı.

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SIPA SAHİPLENDİ

Hayvan sevgisiyle tanınan Sezen Aksu ise sokakta bulduğu kedi ve köpekler için Göksu’daki müzik stüdyosunun arkasında özel bir yaşam alanı oluşturmuştu. Daha önce bir sıpa da sahiplenen Aksu, hayvanlara desteğiyle gündeme gelmişti.

Sezen Aksu, 2019 yılında Kayseri’de annesini kaybettikten sonra bulunan sıpayı sahiplenerek “Boza” adını verdi.