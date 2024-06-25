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Ünlülerden tatil manzaraları

Güncelleme Tarihi:

#Eda Taşpınar#Buse Terim#Merve Dizdar
Ünlülerden tatil manzaraları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 08:15

Magazin dünyasının ünlü isimler yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlüler tatillerinden renkli kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Yunan sahillerinde

Buse Terim, bayramın ilk günü çıktığı Yunanistan tatiline Patmos’ta devam ediyor. Gözlerden uzak bir tatili tercih eden Terim önceki gün plajda yeşil bikinisiyle pozlar verdi.

Ünlülerden tatil manzaraları

Yeni rota İspanya

Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, İspanya tatiline devam ediyor. Taşpınar farklı tarzını cesurca ortaya koyduğu pozlarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ünlülerden tatil manzaraları

Leopar iddiası

Gülseren Ceylan sevgilisi Mehmet Ali Erbil’le Bodrum’da tatil yapıyor. Ceylan önceki gün kaldıkları otelde leoparlı bikinisiyle birbirinden iddialı pozlar verdi. Bu pozları Instagram hesabında paylaştı.

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Ünlülerden tatil manzaraları

Balayı çifti

9 Haziran’da evlenen Merve Dizdar ve Cihan Ayger, balayı için Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitti. Dizdar balayından renkli kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

Ünlülerden tatil manzaraları

Yaz üzüntüsü

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından paylaştığı siyah bikinili pozlarının altına İngilizce “Yaz üzüntüsü” notunu düştü.

Ünlülerden tatil manzaraları

Sicilya âşıkları

Ünlü sunucu Mirgün Cabas, sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile Sicilya’da tatil yapıyor. Cabas, sevgilisiyle teknede verdikleri eğlenceli pozları Instagram hesabında paylaştı.

Ünlülerden tatil manzaraları

Bodrum yeşili

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Defne Samyeli Bodrum’da tatil yapan isimlerden. 51 yaşındaki ünlü isim önceki gün yeşil bikinisi ve pareosuyla plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Ünlülerden tatil manzaraları

 

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#Eda Taşpınar#Buse Terim#Merve Dizdar

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