Ünlülerden 'Savaşa hayır' mesajları

Haberin Devamı

* Funda Arar: “Atatürk’ün de dediği gibi savaş, zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.”



* Doğa Rutkay: “Sığamadınız canım dünyaya.”



* Tuluhan Tekelioğlu: “Savaşla uyanılan bir sabah. Bugünden yarına kendini mülteci durumuna düşen insanlar... İnsanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir.”



* Sevil Uyar: “Çıkarlarını düşünen diktatörler yüzünden masumlar, çocuklar, ölüyor. Yazıklar olsun. Barışı sağlayın. Savaşı istemiyoruz.”



* Nilgün Belgün: “Her yaştan insan olarak kötü bir zamana geldik. Gençler için daha üzücü. Pandemi bitecek diye ümit ederken savaş da çıktı... Gördüğüm bir tek şey var ki kimse insanları düşünmüyor.”



* Feyyaz Şerifoğlu: “Birisi barışı başlatmalı tıpkı savaşı başlattığı gibi. Savaşa hayır.”



* Burcu Biricik: “Siren sesini duymak bile bu kadar korkkunçken, n'olur durun."



* Zeynep Bastık: “Çok kötü uyandım. Hem fiziksel hem psikolojik olarak çöküşteyim. Umarım artık bu karanlık günlerden dünya olarak kurtuluruz. Herkes için zor süreçler ama umudu kaybetmek yok.”





Haberin Devamı

* Nur Fettahoğlu: “Piyanist filmindeki bu sahnenin dediği gibi, insanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir.”

* Semiramis Pekkan: “En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.”



* Yıldız Tilbe: “Allah Ukrayna’ya yardım etsin. Savaş çıkaranlardan razı olmasın.”



* Işın Karaca: “Savaş kimin haklı olduğunu değil, kimin güçlü olduğunu gösterir! Arada yanan hep masumlar oluyor.”



* Pınar Deniz: “Bu döneme tanıklık etmek istemiyorum. Ruhum daralıyor.”



* Derya Uluğ: “Güç kötülerin elinde... Dilerim iyiler kazanır.”



* Yeşim Salkım: “Ne bitmek bilmez hırsmış. Hastalık bitiriyor, bu sefer de savaş başlıyor.”



* Mine Tugay: “Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.'"



* Fulden Uras: “Daha ne göreceğiz! Nasıl bir döneme denk geldik böyle.”



* Selen Görgüzel: “Savaş iyi bir şey değildir...”



* Tan Taşçı: “Şehirleri ve masumları vuracak kadar gözleri kararmış.”



* Esra Özmen: “Paylaşamadık bu dünyayı. Oysaki hepimize yetecek kadar büyük. İhtiyacımız olan tek şey sevgiydi. Ne yazık ki çoğumuz nefreti tercih etti.”



* Nilüfer Açıkalın: “Barış istiyoruz, barış! Bunun ötesi var mı? Sadece barış istemek lazım bu hayatta gerisi boş.”



* Melek Baykal: “Zafer kimin olursa olsun, her kurşun gidip bir ananın yüreğini bulacak. Savaşa hayır."