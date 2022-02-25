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Ünlülerden 'Savaşa hayır' mesajları

#Ünlülerden Savaşa Hayır Mesajları#Rusya#Ukrayna
Ünlülerden Savaşa hayır mesajları

Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekâta ünlü isimlerden tepki yağdı. Caner Cindoruk, Taner Ölmez, Murat Boz, Şevket Çoruh, Ayşenil Şamoğlu, Osmantan Erkır, İbrahim Büyükak, Biran Damla Yılmaz gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından “Savaşa hayır” mesajları yayınladı.

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* Funda Arar:Atatürk’ün de dediği gibi savaş, zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.”

* Doğa Rutkay: “Sığamadınız canım dünyaya.”

* Tuluhan Tekelioğlu: “Savaşla uyanılan bir sabah. Bugünden yarına kendini mülteci durumuna düşen insanlar... İnsanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir.”

* Sevil Uyar: “Çıkarlarını düşünen diktatörler yüzünden masumlar, çocuklar, ölüyor. Yazıklar olsun. Barışı sağlayın. Savaşı istemiyoruz.”

* Nilgün Belgün: “Her yaştan insan olarak kötü bir zamana geldik. Gençler için daha üzücü. Pandemi bitecek diye ümit ederken savaş da çıktı... Gördüğüm bir tek şey var ki kimse insanları düşünmüyor.”

* Feyyaz Şerifoğlu: “Birisi barışı başlatmalı tıpkı savaşı başlattığı gibi. Savaşa hayır.”

* Burcu Biricik: “Siren sesini duymak bile bu kadar korkkunçken, n'olur durun."

* Zeynep Bastık: “Çok kötü uyandım. Hem fiziksel hem psikolojik olarak çöküşteyim. Umarım artık bu karanlık günlerden dünya olarak kurtuluruz. Herkes için zor süreçler ama umudu kaybetmek yok.”

Ünlülerden Savaşa hayır mesajları

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* Nur Fettahoğlu: “Piyanist filmindeki bu sahnenin dediği gibi, insanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir.”

* Semiramis Pekkan: “En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.”

* Yıldız Tilbe: “Allah Ukrayna’ya yardım etsin. Savaş çıkaranlardan razı olmasın.”

* Işın Karaca: “Savaş kimin haklı olduğunu değil, kimin güçlü olduğunu gösterir! Arada yanan hep masumlar oluyor.”

* Pınar Deniz: “Bu döneme tanıklık etmek istemiyorum. Ruhum daralıyor.”

* Derya Uluğ: “Güç kötülerin elinde... Dilerim iyiler kazanır.”

* Yeşim Salkım: “Ne bitmek bilmez hırsmış. Hastalık bitiriyor, bu sefer de savaş başlıyor.”

* Mine Tugay: “Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.'"

* Fulden Uras: “Daha ne göreceğiz! Nasıl bir döneme denk geldik böyle.”

* Selen Görgüzel: “Savaş iyi bir şey değildir...”

* Tan Taşçı: “Şehirleri ve masumları vuracak kadar gözleri kararmış.”

* Esra Özmen: “Paylaşamadık bu dünyayı. Oysaki hepimize yetecek kadar büyük. İhtiyacımız olan tek şey sevgiydi. Ne yazık ki çoğumuz nefreti tercih etti.”

* Nilüfer Açıkalın: “Barış istiyoruz, barış! Bunun ötesi var mı? Sadece barış istemek lazım bu hayatta gerisi boş.”

* Melek Baykal: “Zafer kimin olursa olsun, her kurşun gidip bir ananın yüreğini bulacak. Savaşa hayır."

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#Ünlülerden Savaşa Hayır Mesajları#Rusya#Ukrayna

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