Ünlülerden ortak tepki: Bitsin bu vahşet!

Haberin Devamı

KADER DEĞİL





Oyuncu Ezgi Mola kadına yönelik şiddet olaylarında suçlulara ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi: “Her gün yeni bir şey duymaktan mahvolduk. Bu vahşet nasıl bitecek; suçlular hapse girdiğinde, ömürlük ceza aldığında bitecek. Adalet yerini bulduğunda bitecek, dışarı salındıklarında değil. Kadın cinayetleri korkunç bir halde. Bu kader olamaz. Önlem alınması gerekiyor. Kadın cinayetleri bitmeyecek böyle giderse.”

Caydırıcı cezalar verilmeli





Haberin Devamı

Aydan Şener, ilk kitabı “Kadına Dair” için 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza ve söyleşi etkinliğinde konuştu: “Bu ülkede ne oluyorsa kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Caydırıcı cezaların verilmesini ve yasaların uygulanmasını istiyoruz.”

Sokakta korkarak mı yürüyeceğiz





Geçen akşam Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkan Hadise, konserde yaptığı konuşmayla dinleyicilerinden alkış aldı. Kadın cinayetlerine dikkat çeken ünlü popçu, kadınların gündelik hayatlarında bile kendilerini güvende hissetmediğini dile getirdi: “Biz kadınlar ne yaşıyoruz? Dün bir kız arkadaşımla güzel bir akşam geçirdik, sonra çıktık arabaya doğru yürüyoruz. Ve biz korktuk. Arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız? Biz korkarak mı yürüyeceğiz sokaklarda?”

İyiliğin bekçileri olmalıyız





Önceki gün AKM’de konser veren Ferhat Göçer, anlamlı bir konuşma yaptı: “Kadın ve çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet ve cinayetler, her birimizin vicdanını sızlatıyor, toplumumuzu derinden yaralıyor. Kadın ve çocuklarımızın güvenliği için hep birlikte sesimizi yükselterek, iyiliğin ve vicdanın bekçileri olmalıyız. Onları korumak ve güvenli bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğu.”

Haberin Devamı

Psikolojimiz bozuldu





Geçen akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de dinleyicileriyle buluşan Derya Uluğ’un gündeminde de kadın cinayetleri vardı: “Moralim çok bozuk. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Şu an kimsenin iyi olması beklenemez. Sadece hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarımızın gelecekleri için, kadınlarımız için sessiz kalmamalıyız. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Suçlular hak ettikleri cezaları almalı.”