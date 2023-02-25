Ünlülerden 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek

Haberin Devamı

Oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Seda Yıldız, Açelya Özcan, Nihat Altınkaya, Rüzgar Aksoy ve Deniz Barut, şirketin hazırladığı video ile sevenlerine seslendi:



“Birçok depremzedenin sıcacık bir yuvaya ihtiyacı var. Sen de evimyuvanolsun.org üzerinden bir hayata dokunabilirsin. Afetzedelere evini tahsis edebilir, düşük bir bedelle kiralayabilir ya da kiralarını karşılayabilirsin. Bu süre içerisinde oluşacak tüm faturalar kaymakamlıklar tarafından ödenecek.”