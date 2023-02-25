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Ünlülerden 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek

Güncelleme Tarihi:

#Evim Yuvan Olsun#Kahramanmaraş#Deprem
Ünlülerden Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 08:07

Depremzedeler için başlatılan ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına yapım şirketi Bozdağ Film’den de destek geldi.

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Oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Seda Yıldız, Açelya Özcan, Nihat Altınkaya, Rüzgar Aksoy ve Deniz Barut, şirketin hazırladığı video ile sevenlerine seslendi:

“Birçok depremzedenin sıcacık bir yuvaya ihtiyacı var. Sen de evimyuvanolsun.org üzerinden bir hayata dokunabilirsin. Afetzedelere evini tahsis edebilir, düşük bir bedelle kiralayabilir ya da kiralarını karşılayabilirsin. Bu süre içerisinde oluşacak tüm faturalar kaymakamlıklar tarafından ödenecek.”

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#EVİM YUVAN OLSUN#DEPREM

 

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