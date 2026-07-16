Ünlülerden 15 Temmuz mesajı: Unutmadık unutturmayız

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Ata Demirer: “Bugünümüzü onlara borçluyuz. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun.”

Acun Ilıcalı: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

Hülya Koçyiğit: “Vatanı ve demokrasiyi korumak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”

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Alişan: “Asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz biz, bildiğimiz düşmanlarla. Ama 15 Temmuz gecesi insanların canını, malını, vatanını, her şeyini emanet ettiği hainlerin mermileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle karşı karşıya geldik. O gece bir destan daha yazdı bu büyük millet.”

İbrahim Tatlıses: “İrade bizim, zafer bizim.”

Tamer Karadağlı: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; milletimizin karanlığa karşı durduğu, iradesine sahip çıktığı onurlu bir direnişin adıdır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

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Hadise: “Birlik, beraberlik ve umutla.”

Sinem Kobal: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

Çiğdem Tunç: “Sakın tiyatro demeyin. Hiçbir tiyatroda hiçbir tiyatrocu askerini alnından vurup şehit etmez.”

Bedia Akartürk: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor; şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.”

Nebahat Çehre: “Onlar ülke, sen vatansın.”

Sibel Can: “Tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Aslı Hünel: “Bazı geceler vardır; yalnızca bir tarihi değil, bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz; milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıktığı, cesaretin ve birlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği unutulmaz bir gecedir. Bugün, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü bu vatan, bize bırakılmış en kıymetli emanettir.”

Murat Boz: “Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.”

Sevim Emre: “Tarihe adını yazdıran kahramanların öyküsüdür 15 Temmuz, kahramanlık destanıdır.”

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Seren Serengil: “Demokrasinin, millet iradesinin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günde; birlik, beraberlik ve huzurun ülkemizden hiç eksik olmamasını diliyorum.”

Şoray Uzun: “Allah bu millete bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın.”

Demet Akalın: “Vatan sevgisi imandandır. Unutmadık, unutturmayacağız.”

Ebru Gündeş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel hazırlanmış bir videoyu paylaştı.

Sinan Akçıl, 15 Temmuz sergisinden paylaşımlar yaparak takipçilerine “Unutma” çağrısında bulundu.

Müge Anlı: “Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Çelik: “Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.”

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Amine Gülşe: “Unutmadık, unutturmayacağız.”

Demet Akbağ: “Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”