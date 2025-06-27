Işın eridi

Haberin Devamı

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca, Fun Beach’te eşiyle birlikte denize girerken görüntülendi. (Deniz BOY)

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

En sevdiği adada

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin’le birlikte Yunanistan’ın Hydra Adası’na gitti.

Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medyada İngilizce “En sevdiğim ada” notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

Yazlıkta tatil

Pelin Karahan, Yalıkavak’taki evinde sezonu açtı. Oyuncu, önceki gün oğulları Ali Demir ve Eyüp Can’la birlikte evinin bulunduğu sitenin iskelesindeydi.

Uzun süre güneşlenen Karahan, oğullarıyla da yakından ilgilendi. (Tolga BOZDUMAN)

Sezonu Bodrum’da açtı

Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri” dizisinde Aleyna karakterini canlandıran oyuncu Gözde Gürkan önceki gün sabah saatlerinde Swissotel Living Moivoi Beach’te görüntülendi. Gürkan, güne deniz kenarında yürüyüşle başladı.

Fit görünümü ve sade tarzıyla dikkat çeken oyuncu, güneşin ilk ışıkları eşliğinde sahilde vakit geçirdi. Set çalışmalarına kısa bir ara verdiği öğrenilen Gürkan’ın, birkaç günlüğüne sahil bölgesine geldiği belirtildi. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, çevrede bulunan bazı hayranlarının ilgisiyle de karşılaştı. (Tolga BOZDUMAN)

Ailecek tatil

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim’le birlikte Bodrum Ortakent’te görüntülendi.

Haberin Devamı

Yoğun iş temposundan uzaklaşarak ailesiyle birlikte tatil yapan Rutkay, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Oyuncunun neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Ailece sakin ve keyifli bir gün geçiren Rutkay ve Kamal çifti, denizde çocuklarıyla oynarken renkli görüntüler oluşturdu. (Tolga BOZDUMAN)