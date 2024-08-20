Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

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Ünlü türkücü, teknede plaj kıyafetiyle çektirdiği kareleri Instagram hesabının ‘hikaye’ bölümünde paylaştı.

Ünlü isimler, yaz mevsiminin bitmesine sayılı günler kala sıcak havanın tadını çıkarıp enerji depoluyor.

Gün batımını izledi

Bodrum’da tatil yapan Tolgahan Sayışman önceki gün Serafina Mare Yalıkavak’ta görüntülendi. Oyuncu, yaklaşık 4 saat kaldığı plajda denize girmedi, locada oturmayı tercih etti. Sayışman, sahilden ayrılırken gün batımının fotoğrafını çekti. (Kamil SÜMER)

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Denize karşı mutluluk

Ata Demirer, kapalı gişe sahnelediği “Ata Demirer Gazinosu” gösterisinin turnesine devam ediyor. Ünlü komedyen, ay sonu gerçekleşecek gösterileri öncesinde tatile çıktı. Demirer, deniz manzarasına karşı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Yoruma kapalı

Demet Özdemir havuzun içinde bağdaş kurup oturdu. Oyuncu, ardından süzülerek yüzeye çıktığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında beğeniye sundu. Demet Özdemir, paylaşımını yoruma kapattı.

Keyifli anlar

Selen Soyder, Alaçatı’daki tatiline devam ediyor. Oyuncu, sahilde çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Arkadaşının köpeğiyle yüzdü

Feyyaz Şerifoğlu önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi. Şerifoğlu, iskeleden denize girdi ve bir süre yüzerek suyun keyfini çıkardı. Oyuncu, bir ara arkadaşının köpeğini de sevdi. Şerifoğlu, fit haliyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

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Hasret gideriyor

Bali’de yaşayan Yağmur Ünal, tatil için Türkiye’ye geldi. Arkadaşları ve ailesiyle hasret gideren Ünal, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında “Aile, arkadaşlar ve ben” notuyla paylaştı.

Anneden alev

Deren Talu, tatil için Yunanistan’a gitti. Tekneyle adaları dolaşan ünlü ismin paylaştığı bikinili fotoğraflara annesi Defne Samyeli alev emojili yorum yaptı.

Zanzibar’da dinleniyor

Pınar Tezcan tatil adresi olarak Zanzibar’ı seçti. Ünlü isim, plaj stilini sergilediği anları Instagram hesabından paylaştı. Tezcan, fotoğraflarının altına “Hiç üzülme, sorun yok” anlamına gelen “Hakuna Matata” yazdı.

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Çöl tarzı

Ece Sükan, Katar seyahatinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun çöl tarzı, takipçilerinin beğenisini kazandı. Sükan, şapkalı karelerinin altına “Garip sıcaklık” notunu düştü.