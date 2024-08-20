×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Ceylan#Tolgahan Sayışman#Selen Soyder
Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 10:15

Ceylan, yaz başında satın aldığı teknesinde tatil yapıyor.

Haberin Devamı

Ünlü türkücü, teknede plaj kıyafetiyle çektirdiği kareleri Instagram hesabının ‘hikaye’ bölümünde paylaştı.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Ünlü isimler, yaz mevsiminin bitmesine sayılı günler kala sıcak havanın tadını çıkarıp enerji depoluyor.

Gün batımını izledi

Bodrum’da tatil yapan Tolgahan Sayışman önceki gün Serafina Mare Yalıkavak’ta görüntülendi. Oyuncu, yaklaşık 4 saat kaldığı plajda denize girmedi, locada oturmayı tercih etti. Sayışman, sahilden ayrılırken gün batımının fotoğrafını çekti. (Kamil SÜMER)

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Haberin Devamı

Denize karşı mutluluk

Ata Demirer, kapalı gişe sahnelediği “Ata Demirer Gazinosu” gösterisinin turnesine devam ediyor. Ünlü komedyen, ay sonu gerçekleşecek gösterileri öncesinde tatile çıktı. Demirer, deniz manzarasına karşı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Yoruma kapalı

Demet Özdemir havuzun içinde bağdaş kurup oturdu. Oyuncu, ardından süzülerek yüzeye çıktığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında beğeniye sundu. Demet Özdemir, paylaşımını yoruma kapattı.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Keyifli anlar

Selen Soyder, Alaçatı’daki tatiline devam ediyor. Oyuncu, sahilde çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Arkadaşının köpeğiyle yüzdü

Feyyaz Şerifoğlu önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi. Şerifoğlu, iskeleden denize girdi ve bir süre yüzerek suyun keyfini çıkardı. Oyuncu, bir ara arkadaşının köpeğini de sevdi. Şerifoğlu, fit haliyle dikkat çekti.  (Kamil SÜMER)

Haberin Devamı

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Hasret gideriyor

Bali’de yaşayan Yağmur Ünal, tatil için Türkiye’ye geldi. Arkadaşları ve ailesiyle hasret gideren Ünal, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında “Aile, arkadaşlar ve ben” notuyla paylaştı.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Anneden alev

Deren Talu, tatil için Yunanistan’a gitti. Tekneyle adaları dolaşan ünlü ismin paylaştığı bikinili fotoğraflara annesi Defne Samyeli alev emojili yorum yaptı.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Zanzibar’da dinleniyor

Pınar Tezcan tatil adresi olarak Zanzibar’ı seçti. Ünlü isim, plaj stilini sergilediği anları Instagram hesabından paylaştı. Tezcan, fotoğraflarının altına “Hiç üzülme, sorun yok” anlamına gelen “Hakuna Matata” yazdı.

Haberin Devamı

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

Çöl tarzı

Ece Sükan, Katar seyahatinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun çöl tarzı, takipçilerinin beğenisini kazandı. Sükan, şapkalı karelerinin altına “Garip sıcaklık” notunu düştü.

Türkücü Ceylan yeni teknesiyle tatilde

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceylan#Tolgahan Sayışman#Selen Soyder

BAKMADAN GEÇME!