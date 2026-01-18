Ünlüler Tarkan’a koştu

Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da Tarkan özlemi son buldu. Pop müziğin ‘Megastar’ı, 7 yıl aradan sonra şehirdeki ilk konserini önceki akşam Volkswagen Arena’da verdi.
Biletleri günler öncesinden tükenen konser yoğun ilgi gördü. Yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinden konser alanının önünde toplanan Tarkan hayranları, uzun kuyruklar oluşturdu.
ÜNLÜ YAĞMURU
Tarkan pankartları ve bandanaları ile konserin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları, Volkswagen Arena çevresinde adeta festival havası yarattı.
Konseri sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim de izledi. Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında Neslihan Sabancı, Arzu Sabancı, Ömer Koç, Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Demet Evgar, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Selin Şekerci ve Burçin Terzioğlu da vardı.
Tarkan gecede hit şarkılarını seslendirirken, alandaki coşkulu kalabalık sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Tarkan 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak günlerinde de Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak.