Ünlüler Tarkan’a koştu

İstanbul’da Tarkan özlemi son buldu. Pop müziğin ‘Megastar’ı, 7 yıl aradan sonra şehirdeki ilk konserini önceki akşam Volkswagen Arena’da verdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser yoğun ilgi gördü. Yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinden konser alanının önünde toplanan Tarkan hayranları, uzun kuyruklar oluşturdu.





ÜNLÜ YAĞMURU

Tarkan pankartları ve bandanaları ile konserin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları, Volkswagen Arena çevresinde adeta festival havası yarattı.

Demet Evgar, Tarkan’ı izlemeye eşi Levent Babataş’la geldi

Konseri sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim de izledi. Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında Neslihan Sabancı, Arzu Sabancı, Ömer Koç, Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Demet Evgar, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Selin Şekerci ve Burçin Terzioğlu da vardı.

Arzu Sabancı da konserde Tarkan'ı izleyenler arasındaydı

Tarkan gecede hit şarkılarını seslendirirken, alandaki coşkulu kalabalık sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Tarkan 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak günlerinde de Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak.