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Ünlüler sandık başında

Güncelleme Tarihi:

#Sezen Aksu#SEÇİM#OY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 10:35

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı.

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Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. Sırada bekleyenler Aksu'yla fotoğraf çektirip imza aldı.

Ünlüler sandık başında

Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun “diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı.
Ünlüler sandık başında

Hayranına sarılarak öpen Aksu daha sonra okuldan ayrıldı.

ATA DEMİRER: Oyumuzu kullandık

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Ünlüler sandık başında


FERHAT GÖÇER: Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…
Ünlüler sandık başında


İREM DERİCİ: ‘Kalkın kız yallah oy vermeye’ 
Ünlüler sandık başında


HADİSE: Atatürk’ün biz kadınlara verdiği en büyük haklardan biri olan ‘seçme ve seçilme’ hakkını kullanarak sandığa git ve Oy ver! Hayatımızın her döneminde saygıyla ve minnetle anıyorum!

Ünlüler sandık başında


İBRAHİMBÜYÜKAK: Geleceği için oy verdik
Ünlüler sandık başında


DERYA BAYKAL: Hepimize hayırlı olsun
Ünlüler sandık başında


ZEYNEP BASTIK: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu Levent’de kullandı.
Ünlüler sandık başında


OĞUZHAN KOÇ , TSYD Spor Yazarları Derneği’nde oyunu kullandı…
Ünlüler sandık başında


 

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#Sezen Aksu#SEÇİM#OY

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