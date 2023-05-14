Ünlüler sandık başında

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) -
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 10:35
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Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı.
Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. Sırada bekleyenler Aksu'yla fotoğraf çektirip imza aldı.
Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun “diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı.
Hayranına sarılarak öpen Aksu daha sonra okuldan ayrıldı.ATA DEMİRER: Oyumuzu kullandıkFERHAT GÖÇER: Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…İREM DERİCİ: ‘Kalkın kız yallah oy vermeye’
İBRAHİMBÜYÜKAK: Geleceği için oy verdikDERYA BAYKAL:
HADİSE: Atatürk’ün biz kadınlara verdiği en büyük haklardan biri olan ‘seçme ve seçilme’ hakkını kullanarak sandığa git ve Oy ver! Hayatımızın her döneminde saygıyla ve minnetle anıyorum!
Hepimize hayırlı olsunZEYNEP BASTIK:
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri
için oyunu Levent’de kullandı.OĞUZHAN KOÇ ,
TSYD Spor Yazarları Derneği’nde oyunu kullandı…