Ünlüler plajı

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SAMİMİ SOHBET
Etkinliğe katılan isimler arasında Aybüke Pusat, Begüm Akkaya, Hande Subaşı, Cansu Tosun, Serkan Altunorak, Pelin Karahan, Yiğit Kirazcı, Mihre Mutlu ve Keremcem yer aldı.
Cansu Tosun ile Hande Subaşı birlikte denize girerek serinledi.
İkili, deniz keyfinin ardından Pelin Karahan’ın yanına geçerek uzun süre sohbet etti. Üç ünlü ismin samimi halleri dikkat çekti.
SUDA ROMANTİZM
Birlikte denize giren ünlü âşıklar Keremcem ve Sena Seçen, suda romantik anlar yaşadı.
Aybüke Pusat ise günü sakin geçirmeyi tercih etti. Tek başına denize giren ünlü oyuncu, daha sonra sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi.
Ünlü oyuncular Yiğit Kirazcı ve Serkan Altunorak ise denizde bol bol dalış yaparak eğlenceli anlar yaşadı.