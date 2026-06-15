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Ünlüler plajı

Güncelleme Tarihi:

#Aybüke Pusat#Cansu Tosun#Pelin Karahan
Ünlüler plajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 08:08

Ünlü isimler, Elle Türkiye dergisinin Didim’de bir otelde düzenlediği ‘yaza merhaba’ etkinliğine katıldı. Plajda bir araya gelen ünlüler, gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkararak renkli görüntüler oluşturdu.

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SAMİMİ SOHBET

Etkinliğe katılan isimler arasında Aybüke Pusat, Begüm Akkaya, Hande Subaşı, Cansu Tosun, Serkan Altunorak, Pelin Karahan, Yiğit Kirazcı, Mihre Mutlu ve Keremcem yer aldı.

Cansu Tosun ile Hande Subaşı birlikte denize girerek serinledi.

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Ünlüler plajı

İkili, deniz keyfinin ardından Pelin Karahan’ın yanına geçerek uzun süre sohbet etti. Üç ünlü ismin samimi halleri dikkat çekti.

Ünlüler plajı

SUDA ROMANTİZM

Birlikte denize giren ünlü âşıklar Keremcem ve Sena Seçen, suda romantik anlar yaşadı.

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Ünlüler plajı

Aybüke Pusat ise günü sakin geçirmeyi tercih etti. Tek başına denize giren ünlü oyuncu, daha sonra sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi.

Ünlüler plajı

Ünlü oyuncular Yiğit Kirazcı ve Serkan Altunorak ise denizde bol bol dalış yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ünlüler plajı

Serkan Altunorak denizde bol bol dalış yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ünlüler plajı

Begüm Akkaya denize girerken fit görüntüsüyle beğeni topladı.



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#Aybüke Pusat#Cansu Tosun#Pelin Karahan

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