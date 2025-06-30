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Ünlüler plajı

Güncelleme Tarihi:

#Yüsra Geyik#Hazal Türesan#Ozan Dolunay
Ünlüler plajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 09:41

Ünlü isimler önceki gün bir derginin etkinliği kapsamında Bodrum Gündoğan’daki Taboo Beach’te görüntülendi.

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PLAJ GÜZELİ

Gülsim Ali bir dergi daveti için Bodrum’a gitti. Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla Gündoğan’daki Taboo Beach’te objektife takıldı. Pembe bikinisiyle dikkat çeken Gülsüm Ali arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra yüzerek denizin keyfini çıkardı. 

Ünlüler plajı

TATİL BAŞLADI

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Sera Kutlubey sezon yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Gündoğan’daki özel plajda görüntülendi.

Ünlüler plajı

Leopar desenli bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Kutlubey denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti. 

SEZON AÇILDI

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Berk Ali Çatal ve sevgilisi Nilsu Yılmaz, katıldıkları etkinlik kapsamında deniz sezonunu açtı.

Ünlüler plajı

YETİŞ HAZAL

Yüsra Geyik, denize gireceği sırada saçları birbirine dolaşınca yardımına kendisi gibi oyucu olan arkadaşı Hazal Türesan yetişti.  Geyik, adının aşk karıştığı Ozan Dolunay’la sahilde bir araya gelmedi.

Ünlüler plajı

YARDIMSEVER OZAN

Ozan Dolunay’a ise denize girdiği sırada oyuncu olan Lilya İrem Salman eşlik etti. Dolunay, Salman’a havlusunu sararak yardımcı oldu.

Ünlüler plajı
 

FİZİĞİ KUSURSUZ

Hazal Türesan, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlüler plajı


TEK BAŞINA DENİZDE

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Selen Öztürk, yalnız başına deniz keyfi yaptı.

Ünlüler plajı


 

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#Yüsra Geyik#Hazal Türesan#Ozan Dolunay

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