Ünlüler plajı

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PLAJ GÜZELİ

Gülsim Ali bir dergi daveti için Bodrum’a gitti. Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla Gündoğan’daki Taboo Beach’te objektife takıldı. Pembe bikinisiyle dikkat çeken Gülsüm Ali arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra yüzerek denizin keyfini çıkardı.

TATİL BAŞLADI

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Sera Kutlubey sezon yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Gündoğan’daki özel plajda görüntülendi.

Leopar desenli bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Kutlubey denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.

SEZON AÇILDI

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Berk Ali Çatal ve sevgilisi Nilsu Yılmaz, katıldıkları etkinlik kapsamında deniz sezonunu açtı.

YETİŞ HAZAL

Yüsra Geyik, denize gireceği sırada saçları birbirine dolaşınca yardımına kendisi gibi oyucu olan arkadaşı Hazal Türesan yetişti. Geyik, adının aşk karıştığı Ozan Dolunay’la sahilde bir araya gelmedi.





YARDIMSEVER OZAN

Ozan Dolunay’a ise denize girdiği sırada oyuncu olan Lilya İrem Salman eşlik etti. Dolunay, Salman’a havlusunu sararak yardımcı oldu.

FİZİĞİ KUSURSUZ

Hazal Türesan, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Selen Öztürk, yalnız başına deniz keyfi yaptı.