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Ünlüler Mattia Ahmet Minguzzi için Kartal Adliyesi'nde: Kalbimiz paramparça

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Yasemin Minguzzi#Andrea Minguzzi
Ünlüler Mattia Ahmet Minguzzi için Kartal Adliyesinde: Kalbimiz paramparça
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 11:59

İstanbul Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava bugün görülmeye başladı. 2 sanık, 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma basına kapalı gerçekleşirken, ünlü isimler Minguzzi Ailesi'ne destek için Kartal Adliyesi'ne gitti.

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Onur Tuna, Tanem Sivar, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin adliyeye giden isimler arasındaydı.

Tanem Sivar, konuyla ilgili olarak "Kalbimiz paramparça. Sonsuz bir sevgi ile büyümüş, hayatını yaşayan tertemiz bir çocuk, ailesi... Ve tabi binlerce detay var bunlar içinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi, dilerim son olur. Çok zor, Ailesi için sonsuza kadar yanındayız. Hepimiz Ahmet'i tanıyor gibi hissediyoruz. Gördüğüm her şeyde, her gün aklımdan ve kalbimden geçiyor. Dilerim en vicdanlı kararlar çıkar" dedi.

Onur Tuna "Ahmet için buradayız, başka hiçbir konu yok" derken, Belçim Bilgin "Bir tek Ahmet için buradayız" diye konuştu.

Ünlüler Mattia Ahmet Minguzzi için Kartal Adliyesinde: Kalbimiz paramparça

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Duruşma için Amerika'dan döndüğünü söyleyen Ece Seçkin ise "Ben Ahmet'i hiç tanıma şansı bulmadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız. Minguzzi Ailesi'ne destek için buradayız. Ahmet'i en iyi annesi Yasemin tasvir edip anlatıyor. Ahmet giderken çok büyük bir acı ve korkunç bir yıkımla bu dünyadan gitti. Ama sadece acı ile gitmedi. Arkasından umudu getirecek. İnanıyoruz ki adaleti getirecek Ahmet… Çıkmasını umduğumuz emsal karardan sonra ‘milyonlarca Ahmet'in canı kurtulacak’ diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz." dedi.

Ünlüler Mattia Ahmet Minguzzi için Kartal Adliyesinde: Kalbimiz paramparça

Oyuncu Onur Tuna, elinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı pankartı gösterip 'Ahmet Minguzzi için adalet' diye bağırdı.

Ünlüler Mattia Ahmet Minguzzi için Kartal Adliyesinde: Kalbimiz paramparça

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