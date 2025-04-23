Ünlüler eğlencede! 7.5 milyonluk saati dikkat çekti

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Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen’in Etiler’deki mekanı La Boucherie, önceki akşam yıldızlar geçidine sahne oldu.
Evirgen’in yakın bir arkadaşının doğum günü için düzenlediği özel davete sanat, moda ve ekran dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.
Evde Alina'yı izliyorum
7.5 milyonluk saat
Berkay, yaklaşık 7.5 milyon TL değerindeki saatiyle dikkat çekti. Şarkıcı, “Bildiğiniz saat işte, ne olacak ki” dedi.
Yeni imaj
Afra Saraçoğlu, yeni saç modeliyle dikkat çekti. Oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.
Erken ayrıldı
Defne Samyeli, geceyi baş ağrısı nedeniyle erken terk etti. Kızı Derin ile birlikte mekandan ayrılan Samyeli, soruları yanıtsız bıraktı.
Çağla Şimşek