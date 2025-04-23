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Ünlüler eğlencede! 7.5 milyonluk saati dikkat çekti

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#Umut Evirgen#Alina Boz#Berkay
Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 08:57

Umut Evirgen’in Etiler’deki mekanı La Boucherie ünlü isimlerin eğlence gecesine ev sahipliği yaptı.

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Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen’in Etiler’deki mekanı La Boucherie, önceki akşam yıldızlar geçidine sahne oldu.

Evirgen’in yakın bir arkadaşının doğum günü için düzenlediği özel davete sanat, moda ve ekran dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti


Geceye Evirgen’in eşi oyuncu Alina Boz başta olmak üzere, Berkay, Birand Tunca, Defne Samyeli, Derin Talu da katıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar müzik ve eğlencenin tadını çıkardılar.

Evde Alina'yı izliyorum

Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti


Umut Evirgen ve Alina Boz çifti, neşeli halleriyle dikkat çekti. Evirgen, “Alina’nın dizisi cuma günleri yayınlanıyor, benim mekanın en kalabalık günü. Ama ben o gün evde televizyon izliyorum. O yüzden birlikte çalışırsak batarız” dedi.

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7.5 milyonluk saat

Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti


Berkay, yaklaşık 7.5 milyon TL değerindeki saatiyle dikkat çekti. Şarkıcı, “Bildiğiniz saat işte, ne olacak ki” dedi.

Yeni imaj

Afra Saraçoğlu, yeni saç modeliyle dikkat çekti. Oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.

Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti

Erken ayrıldı

Defne Samyeli, geceyi baş ağrısı nedeniyle erken terk etti. Kızı Derin ile birlikte mekandan ayrılan Samyeli, soruları yanıtsız bıraktı.

Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti

 Çağla Şimşek

Ünlüler eğlencede 7.5 milyonluk saati dikkat çekti

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#Umut Evirgen#Alina Boz#Berkay

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