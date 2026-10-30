Ünlüler Antalya'da

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6 KASIM’DA VİZYONDA

Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği, Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan ve Tuba Ünsal’ın rol aldığı “Cinlerin Düğünü” (Djinn Wedding), Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu. “Ulusal uzun metraj film” kategorisinde yarışan filmin prömiyerine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

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Film ekibi gösterim sonrası düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı. Ferit Karahan, filmi için “Bir kâbus gibi insanın içine işlemesini istediğim bir çalışma oldu” dedi. Demet Özdemir de canlandırdığı Ceren karakteri için “Müthiş bir direniş örneği” yorumunu yaptı. Uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini konu alan yapım, 6 Kasım’da vizyona girecek.

ÖZCAN DENİZ’E BÜYÜK SAYGI DUYDUM

Festivalin “ulusal gala” bölümünde yer alan “Son Yemek”, Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterildi. Özcan Deniz’in yazıp yönettiği ve başrol oynadığı, Öykü Karayel, Tilbe Saran, Esra Ruşan ve Helin Kandemir’in de rol aldığı film için ayrıca söyleşi etkinliği düzenlendi.

Öykü Karayel , konuşmasında Özcan Deniz’le birlikte çalışmaktan keyif aldığını belirterek “Tanıştıktan sonra ona çok büyük saygı duydum” dedi. Helin Kandemir de “Özcan Deniz’le çalıştığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Jüri yağmura yakalandı

Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy, diğer jüri üyeleriyle yağmur altında verdikleri pozu paylaştı:

“Hava nasıl olursa olsun, sinema bizi bir araya getirir. Jürideki değerli çalışma arkadaşlarımla geçirdiğim; filmlerle, sohbetlerle, farklı bakış açılarıyla ve ortak keşiflerle dolu bu günler için minnettarım.”