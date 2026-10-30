Ünlüler Antalya'da

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6 KASIM’DA VİZYONDA
Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği, Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan ve Tuba Ünsal’ın rol aldığı “Cinlerin Düğünü” (Djinn Wedding), Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu. “Ulusal uzun metraj film” kategorisinde yarışan filmin prömiyerine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.
ÖZCAN DENİZ’E BÜYÜK SAYGI DUYDUM
Festivalin “ulusal gala” bölümünde yer alan “Son Yemek”, Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterildi. Özcan Deniz’in yazıp yönettiği ve başrol oynadığı, Öykü Karayel, Tilbe Saran, Esra Ruşan ve Helin Kandemir’in de rol aldığı film için ayrıca söyleşi etkinliği düzenlendi.
Jüri yağmura yakalandı
Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy, diğer jüri üyeleriyle yağmur altında verdikleri pozu paylaştı:
“Hava nasıl olursa olsun, sinema bizi bir araya getirir. Jürideki değerli çalışma arkadaşlarımla geçirdiğim; filmlerle, sohbetlerle, farklı bakış açılarıyla ve ortak keşiflerle dolu bu günler için minnettarım.”