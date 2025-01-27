Ünlü yönetmen İsmail Güneş'ten Ayşe Barım açıklaması: Benim yüzümden değil başka nedenlerden gözaltında!

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Yönetmen İsmail Güneş; Günaydın'da yayınlanan röportajı sonrası menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alındığını ima eden Nevşin Mengü'ye cevap verdi.

"Söz konusu kişi (Ayşa Barım) başka olaylar nedeniyle gözaltına alındı. Benim açıklamam nedeniyle alındığını kimse söyleyemez" diyen Güneş, şöyle devam etti:

AÇIKLAMALARIM NEVŞİN MENGÜ TARAFINDAN ÇARPITILMIŞ

Bazıları benim vurgulamak istediğim konuları anlamış bazıları da anlamak istememişti maalesef. Bunların içinden Nevşin Mengü açıklamamı tamamen çarpıtmış, ismimden bile bahsetme ihtiyacı duymamış. Neticede de köşesinde yanlış anlamanın zirvesine varmış.

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'AYŞE BARIM BENİ ARADI'

Ben açıklamamamda şunları söylemiştim: "Ben Halit Ergenç'i 2000'lerin başından beri tanırım. İkimiz de Amerika'dayken birlikte çalışmıştık. 2014'te bana çok güzel bir proje geldi. Buluştuk kendisiyle. Ben de projemden hiç bahsetmeyecektim ama kendisi bana 'Projen var mı?' diye sorunca, anlattım. Çok beğendi. Sonra projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür. Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu vermeyeceğim' dedi.

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Açıkça tehditkâr bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek 2 oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onu da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler."

'HALİT SORDU BEN DE PROJEYİ ANLATTIM'

Nevşin Mengü ise bu yazdıklarıma karşılık yazısında şunları yazmış: "İşin aslını anlamak için ise Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasından bir gün önce Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın yaptığı röportaja bakmak lazım. Yönetmen İsmail Güneş, Halit Ergenç'i bir projesinde oynatmak istemiş. Bunun için Ergenç'le görüşmüş. Buna Ayşe Barım kızmış, "Neden benimle görüşmediniz?" demiş. Sanatçılar ve menajerler arasındaki sözleşme uyarınca sanatçılara gelen projeler menajerler üzerinden geçer. Menajerin zaten görevi budur. Proje sanatçısına uygun mu, değerlendirmek ve en yüksek pazarlığı yapmak... Barım bu duruma kızmasa işini yapmamış olur."

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Ben arkadaşım olduğunu düşündüğüm Halit Ergenç'e herhangi bir teklifte bulunmadım. Sadece onun 'Sende ne var?' sorusu üzerine küçük bir hikâye anlattım, o kadar. İkincisi eğer Ergenç, anlattığım hikâyeyi beğenmeseydi söz konusu kişinin bu görüşmeden haberi olmazdı. Kaldı ki ben oynasın diye anlatmadım. Sordu diye anlattım. Söz konusu kişinin oyuncusunun hangi filmde oynayacağını belirlemesi çok tasvip etmesem de hakkıdır. Ama benim kast direktörümü arayıp tehdit etmesi onun hakları içinde olduğunu söylemesini kimsenin olumlu bulacağını var saymak istemiyorum.

'YÖNETMENLER PARTİLERİNE GÖRE DEĞİL, ESERİN GÜCÜNE GÖRE AYRILIR'

'Gazi' isimli projemi hayata geçirmek için yapımcı ile anlaştık. Oyuncu Fatih Artman'la görüştük. Fatih beğendi, oynarım dedi. Ben Fatih Bey'in kimin oyuncusu olduğunu bilmiyordum. Yapımcı, Barım'ın arayıp 'İsmail Güneş'e oyuncu vermem çünkü MHP'li' demiş. Biz o projeyi askıya aldık. Ayşe Barım yüzünden ikinci defa projem sekteye uğradı."

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Nevşin Mengü "Barım'ın süper apolitik olduğunu çalıştığı insanlardan teyit etmek zor değil. Barım, projeyi yeterli bulmamış, 'Boş geç' demiş olabilir" diye yazmış. Projenin bir satır metnini okumamış birinin 'Boş geç' demesi normal mi? MHP'li olduğumu da ben söylememişim, o belirtmiş. On sene öncesinin kinini bir yere bağlamak istemiş. Yönetmenler partilerine göre ayrılmaz. Ortaya çıkacak eserin gücüne göre ayrılırlar. Mengü bakmak istediği yerden yorumlamış.