Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.