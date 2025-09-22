×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

Güncelleme Tarihi:

#Evrim Akın#Aydın Aydın#Ünlüler Ev
Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 15:13

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” bu hafta, türkülere kattığı kendine özgü yorumuyla tanınan ve “Çılgın Türkücü” lakabıyla bilinen Aydın Aydın’ın evine konuk oldu.

Haberin Devamı

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Haberin Devamı

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evrim Akın#Aydın Aydın#Ünlüler Ev

BAKMADAN GEÇME!