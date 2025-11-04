Anneleri Türkiye güzeli... Ünlü sanatçının kızları büyüdü!

Haberin Devamı

Baba ve kızlar, Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi bir restoranda yemek molası verdi.

Coşkun Sabah, çevredeki Galatasaraylı taraftarların sevgi gösterilerine, kendi şarkısından kısa bir melodi söyleyerek karşılık verdi.

1997 yılında 1995 Türkiye 2. güzeli Ceyda Okay ile evlenen Sabah'ın kızı Roza 26, Helen ise 16 yaşında.

Sabah ve Okay 2017 yılında anlaşmalı boşanmıştı.

En iyi baba sensin

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 73 yaşına girdi. Kızı Yaz Yıldırım, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal

bir paylaşımla kutladı.

Baba-kız aynı tişörtü giydikleri fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Yaz, “İyi ki doğdun babişkom, en iyi baba sensin. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

İlk stüdyo çekimi

Gizem Karaca, kızı Yaz Leyla ile yaptıkları stüdyo çekimini sosyal medya hesabında paylaştı.

Kızı 2 aylıkken çekilen fotoğraflarını Instagram’ına yükleyen oyuncu o karelerin altına şu notu düştü: “Yaz annesinin reklam çekimi için sete gelmişti, çekim yaparken beni izlemişti, sonra böyle tatlı bir çekim gerçekleşti. İlk stüdyo çekimi. Burada 2 aylıktı, şimdi ise kocaman 4 aylık bir bebek oldu.”

Arya 7 yaşında

Aslı Tandoğan’ın kızı Arya 7 yaşına bastı. Tandoğan, kızına Cadılar Bayramı temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Oyuncu, kızı ile pozlarını sosyal medya hesabından “Bu güzel günde bizimle olan herkese teşekkürler” notunu yazdı.

Kenan’la eğlendi

Defne Samyeli, Cadılar Bayramı’nı Kenan Doğulu’nun sahneye çıktığı özel bir partide kutladı. Siyahlar içerisinde partiye katılan Samyeli geceden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.