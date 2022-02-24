Ünlü türkücü Güler Işık ikinci kez kansere yakalandı!

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Sahneleri bırakan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Güler Işık, Uğur Arslan’ın 'Haber Arası' programına katıldı.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Işık zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum. Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktora, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum.”

“SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM”

Yeniden kansere yakalandığını ifade eden Güler Işık, hissettiği belirtiler ve tedavi süreci hakkında konuşarak sevenlerinden dua istedi: "Doktora tekrar kontrol için gittim ve sonuç kötü geldi. Aynı hastalık değil, fakat bu sefer de süt kanallarında olan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış. Acilen tetkikler yapıldı, kontroller yapıldı. Doktorlar ‘tedavi olmalısın’ dedi. Hemen kemoterapiye başladık, Allah'a şükür iyi sonuç veriyor. ‘Yüce Rabbim bunu yeniden atlatmama müsaade edecektir’ diye düşünüyorum. Sevenlerimden dua istiyorum.” şeklinde konuştu.

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SAHNELERİ BIRAKTIM!

Güler Işık değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

* Her şeyi bıraktım. Yaşam şeklimi değiştirdim. Hakkımda çok şey yazıldı çizildi ben çok üzüldüm.

* ‘Çok şükür bana bu hidayet geldi’ diyorsun ve bu yaşama geçebiliyorsun. Beni eleştirenlere kızmıyorum. Ben sanatçılığı bir şey için bırakmadım. ‘Yeni hükümet için mi yapıyor’ dediler. Kapalılıkta para yok. Ben sahneye de çıkmıyorum. Ben o kadar güzel bir parça yaptım ki, Gökhan Tepe’nin… bugün çıkarsam hit olacak ama ben onu bile gömdüm.

* Ben bir rahatsızlık geçirdim. Bir takım insanlar da vesile oldu. Ben doğuluyum. Bizim yörede herkes dindardır. Sanatçı olduğum için yıllarca beni konuşmadılar. Aşiret kızıyım zaten.

* Umreye gitmek nasip oldum. Kabe’yi ilk kez gören insanlar dua ediyorlar ve o duanın kabul olduğunu söylerler. Gitmek nasip oldu. En başta sağlık diledim.

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* Göğüs kanseriydim. Ben ‘Rabbim bana hastalığımın gittiğini göster’ dedim.

* O süreci yaşayan insanlara Allah şifa versin. Bir de sanatçısın. Saçın dökülüyor, kaşın dökülüyor… 3 yıl içinde her şeyim gitti. Avucumun içi gibi oldu yüzüm. Rüyamda koltuk altımdan bir şeylerin üç tane böcek şeklinde çıkıp gittiğini gördüm.

* Döndüğümde beni ameliyata alacaklardı. Küçülen kitleler alınacaktı. ‘doktora bende bir şey yok, iyileşti onlar’ dedim. Doktor ‘Hayır bizim bakmamız lazım’ dedi. Sonra ameliyata girdim, çıktıktan sonra doktorum ‘çok şükür tertemizsin, bir şeyin yok dedi’

* Umrede yaşadığım şeyler, o atmosfer… Rabbim herkese nasip etsin. Oraya bir çok insan gidip geliyor. Oradan bir şey almak, sana bir şeyler katması önemli olan bu.

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* Ben dinimizi öğrendikten sonra şarkı söylemeyi bıraktım. Çünkü kadın sesi günah… Konuşmak değil. İlahi de söyleyebilirsin… Ama kadınlar arasında.

* O dünya çok boş, çok yapmacık. 3-4 yıldır hiç şarkı söylemiyorum. Allah eski dostlarıma da hidayet versin. Dinimizde o kadar güzel şeyler var ki, bilmedikleri için yapmıyorlar. Dini bir anlayabilseler, kavrayabilseler dinimiz o kadar güzel ki… Spor var, iyilik, var, müzik var… İyi bir insan olmak için her şey var! Bizim rehberimiz Kuran-ı Kerim. Biz söylemiyoruz ki… Peygamberimiz bize aracı olmuş. Güzel ahlakı tamamlamak için bize verilmiş. “Huzur İslam’da” deniliyor ya bunu anlayabilmen için içine girmen gerekiyor.

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* Önce devlet hastanesine gittim, sonra özel bir hastaneye gittim. Patoloji yapıldı. ‘Evet hastasın, sen kansersin’ dediler. Bir anda söylüyorlar ki o şoku atlatabilesin. Kendimi yerlere attım. Sonra ‘Güler sen güçlü bir insansın’ dedim. Biz başında yakaladık çok şükür ki… Kemoterapiler, radyoterapiler… En zorlandığım kemoterapiydi. Süslenip, püslenip gidiyordum hastaneye. Herkes bana 'ne kadar neşelisiniz' diyordu. Kendi kendimi motive ederek, güçlü durarak en önemlisi de Allah’a sığınarak atlattım.

* Bağışıklık sistemin çok önemli. Kemoterapi kansızlık yapıyor. Onu dengede tutmak için doğadan faydalandım. 41 çeşit meyveden, sebzeden yapılan yağlar var onları kullanarak… Taze çim suyu içerek… Çok şükür atlattım.