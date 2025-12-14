×
Ünlü türkücü eridi! '18 kilo verdim, artık istediğim kıyafeti giyiyorum'

Ataşehir'de bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serttaş, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti.

“18 kilo verdim”

18 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, bu değişimin hem sahneye hem de günlük yaşamına olumlu yansıdığını söyledi.

Serttaş, “Artık istediğim kıyafeti rahatça giyip sahneye çıkıyorum. ‘Dar mı geldi, sıktı mı?’ diye düşünmüyorum. Çevremden aldığım olumlu tepkilerle kilo vermeye devam edeceğim” dedi.

Sahne imajında yenilik

Sahne imajının önemine vurgu yapan Bülent Serttaş, giyim tarzında da değişikliğe gittiğini belirtti. Son dönemde kıyafet seçimlerinde eşinin de etkisi olduğunu dile getiren sanatçı, “Bugüne kadar hep şık olmaya çalıştım ama kilolar nedeniyle kısıtlanıyordum. Şimdi istediğim markaya gidip rahatça giyiniyorum. Eskiden hep klasik tarzdaydım, artık farklı ve iddialı kostümler tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni hitler yolda

“Bodrum” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Serttaş, yeni projelerinin de müjdesini verdi. Şarkının yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü söyleyen ünlü sanatçı, “Amerika’dan İngiltere’ye, Çin’e kadar çok güzel tepkiler aldım. ‘Bodrum’ kadar sevilecek 7-8 şarkım daha var. Hepsini çıkaracağım. Bu kez yeni hitlerimle bambaşka geliyorum” diye konuştu.

