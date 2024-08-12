Ünlü türkücü bekar evinin kapılarını açtı! 2 oda 1 salon evde sade yaşam...

Haberin Devamı

Evrim Akın bu hafta, ünlü türkücü Nihat Doğan'ın yeni taşındığı bekar evine konuk oldu. Doğan, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı.

İki yıl süren evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında bitiren Nikah Doğan bekar evine çıktı.

2 oda 1 salon evde yeni bir hayat kuran Doğan, özel hayatına dair merak edilenleri de anlattı.

Uzun yıllar yalnız yaşayan ve boşandıktan sonra ayrı bir eve yerleşen Doğan, salon ve mutfağın bir arada olduğu evde sadeliği ön planda tutmuş.

Haberin Devamı

Doğan, yeşil ve gri renkte koltuk takımını siyah mermer yemek masasıyla tamamlamış.

Ünlü türkücünün yatak odasında ise siyah renkler hakim. Yatağından, perdesine hemen hemen bütün eşyalar siyah tercih edilmiş.

OĞLUMUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUM

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Doğan, oğlu Badıkan'dan bahsederken gözyaşlarına boğuldu; 'Sabahları kalktığımda oğlumun eksikliğini çok hissediyorum. Oğlumun yastığı bende onu hiç yıkamıyorum. Yıllardır yalnız yaşıyorum ama en zoru evladından ayrı yaşamak.'

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

'Ev dediğin ya bahçeli ya da manzaralı olur'

Evrim Akın, müzik dünyasının renkli ismi, 90’lı yıllara “Gözyaşlarım Anlatır”, “O Bu Gece Gelecek” gibi şarkılarıyla damga vuran, gösterişli takıları, geleneksel kıyafetleri ile dikkat çeken Özbek şarkıcı Şahsenem’in evine konuk oldu.

Haberin Devamı

İstanbul'da bir çatı katı dairesinde oturan Şahsenem'in evinden deniz manzarası görünüyor. Şahsenem, 'Benim için ev ya bahçe katı ya da çatı katı olacak' diyor.

Salon ve dinlenme köşesi bir arada. Nostalji kokan evde İstanbul temalı tablolar yer alıyor.

AİLEM YÜZÜNDEN ÜLKEYİ TERK ETTİM

Müzik aşkı uğruna ülkesini ve ailesini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Şahsenem ailesi tarafından nasıl engellendiğini de anlattı. “Şarkı söylememem için ailemden şiddet gördüm, beni karanlık odaya kilitlediler. Ailemin yüzünden ben de ülkeyi terk ettim. Türkiye'ye geldikten sonra dört yıl boyunca bir çok sektörde çalıştım. Bana albüm teklifini ilk yapan Burhan Şeşen oldu.”

Haberin Devamı

EVİNDE KAĞLUMBAĞA BESLİYOR

Ünlü şarkıcı evinde muhabbet kuşu ve kaplumbağa besliyor.

Eşi ressam olan Şahsenem evin her yerini tablolarla süslemiş, resimleri küçük aksesuarlar tamamlıyor.

Ünlü şarkıcı eskiyen eşyalarını atmayıp restore etmeyi tercih ediyor.

Şahsenem’in evin mutfağı ise oldukça küçük. Özbek şarkıcı, yemeklerini burada yapıyor.

'Misafir bile olsa akşam 22.30'da yatarım'

Evrim Akın, 90’lı yıllardaki assolistliği, doğallığı, dobralığı ve magazin dünyasına damga vuran açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil’in beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı evinin kapısını çaldı.

Haberin Devamı

18 YILDIR AYNI EVDE OTURUYOR

Modern ve klasik çizgiler taşıyan villasını gezdiren Seren Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. 18 yıldır oturduğu beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.

KÖPEKLERİNE MİNYATÜR EV YAPTIRMIŞ

Birçok evcil hayvanı olan Serengil, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri gösterdi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran ünlü isim, "üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor" dedi.

"Ev hayatını, sakinliği seviyorum. Köpeklerimle çok mutluyum' ifadelerini kullanan Serengil, yaşadığı üzüntüyü de paylaştı; 'Bir köpeğimi kaybettikten sonra yarınlarla ilgili hayallerim bitti. O benim sahip olamadığım her şeydi. Onu her şey yerine koydum, o da beni çok seviyordu. O gidince çok boşluğa düştüm. Bunu herkesin anlaması mümkün değil. Mezarını da bahçeme yaptırdım.'

Haberin Devamı

MAĞAZA VİTRİNLERİNE TAŞ ÇIKARTTI

Kendi programı dışında başka programlara çıkmadığını belirten Serengil, Evrim Akın ile keyifli dakikalar geçirdi. Doğa ile iç içe olan yeşillere bürünmüş orman manzaralı evin salonu da otel konsepti tarzında döşenmiş.

Evinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü isim, 'Zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. Arkadaşlarım eksik olmuyor. Evimde misafir bile olsa akşam 22.30'da gider yatarım.' ifadelerini kullandı.

Boydan boya ahşap mobilyadan oluşan Amerikan mutfak evin en dikkat çeken bölümlerinden. Serengil'in aksine mutfakta daha çok hayat arkadaşı Mustafa Tohma vakit geçiriyor.

Serengil'in giyinme odası mağaza vitrinlerini aratmıyor. Gardırobunu cam olarak tercih eden isim bir tarafa kıyafetlerini bir tarafa ayakkabılarını dizmiş. Ünlü ismin bir ayakkabı çeşidinin tüm renklerini aldığı da gözlerden kaçmadı.

Kıyafetleriyle adından söz ettiren Seren Serengil, evine bir de takı odası yaptırmış.

Ünlü ismin villası 5 katlı ve orman manzaralı.