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Ünlü şarkıcının “Bir like’ınızı alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. ‘Çelik’in sevgilisi çok güzel’, onu da alırız. Güzel bir yıl diliyoruz” notuyla yayınladığı fotoğrafa yorum yağdı.

Daha var!

Geçen yıl Paris’te futbolcu Yusuf Yazıcı’yla evlenen ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyada doğum yaptığı iddiasıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu ise asansörde göbeğini tutarak çektiği ayna selfie’sini Instagram sayfasında yayınlayarak “Doğuma

daha var” mesajı verdi.

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Viyana romantizmi

Yeni yılı sevgilisi Hakan Kurtaş’la Viyana’da karşılayan Birce Akalay, romantik tatilin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımında sarı perukla verdiği pozlar dikkat çekti. Akalay, fotoğrafların altına şöyle yazdı: “Bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana.”

Wanda’dan şaşırtan hamle

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yle olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Wanda Nara’dan sürpriz bir hamle geldi. Nara, Instagram’dan kaldırdığı Icardi’li paylaşımları sayfasına geri yükledi. Wanda Nara’nın takipçilerini şaşkına çeviren bu hareketiyle neyi amaçladığı ise anlaşılamadı.

Beyaz atlı prensimi bekliyorum

Feyza Civelek önceki gece Bebek’teki Lucca’daydı. “Kız kıza eğlenmeye çıktık” diyen oyuncu, 2025’ten beklentisi sorulunca “Aşk bekliyorum, beyaz atlı prensimi bekliyorum!” dedi.

Feyza Civelek, 1 yıl aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt’tan geçtiğimiz haftalarda ayrılmış, aldatıldığı için ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

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Feyza Civelek, Alican Kurt’la biten ilişkisiyle ilgili “Bir ihanet yaşadım, sindirmesi çok zor. Ama önüme bakmam gerekiyor. Onun hakkında ‘Maymun suratlı’ açıklamasını yaptım. Hiç pişman değilim, lafımın arkasındayım” dedi. (Sayit DURMAZ)

İş çıkışı alışveriş

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz gün İstinye Park’ta görüntülendi. Son zamanlarda çok yoğun çalıştığını söyleyen Çilingiroğlu, “İşten çıktım. Çok yorgunum ama almam gereken birkaç eksik vardı, onları aldıktan sonra eve gidip dinleneceğim” diyerek mağazaları turladı.

Kar tatili

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2025’i sahnede karşılayan Demet Akalın, yeni yılın ilk günlerini ailesiyle birlikte Uludağ’da geçirdi. Okan Kurt ve kızı Hira’yla kar tatili yapan ünlü popçu, keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.