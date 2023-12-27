Ünlü şarkıcı eşinin vefatıyla yıkılmıştı... 'Beraber yaşamak istediğimizi tek başıma yaşattı hayat'

Haberin Devamı

Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde kızı Ecen Naz’ı evlendiren ünlü sanatçı, 2023 yılında yaşadığı acıyı ve hayatındaki değişimleri anlattı.

Yeni yılın ilk günlerinde eşinin acısıyla sarsılan Karlı, ‘Ocakta 4 kişilik ailem 3 olmuştu... Aralıkta yıl sonu yaşam bana yine görünen 4 kişilik ailemi (kalbimdekiyle 5) oluşturdu ve öyle gidecek 2023...’ dedi.

İşte Elif Karlı’nın duygulandıran o paylaşımı:

'OCAKTA DÖRT KİŞİLİK AİLEM ÜÇ OLMUŞTU'

Haberin Devamı

"2023 geldiğinde, ya da biz ona gittiğimizde bana, aileme derin hüzün getirmişti... Aklım çıktı. Kalbim çatladı, kimyam değişti... Aynaya baktığımda hala sevdiğim ama artık hüzünlü kahverengi gözlerim vardı benim... Hüzün ve ben o kadar zıttık ki! İşte bu durum bana; cesaret, sessizlik, olgunluk, alınganlık, korkuyla yaşamak, üzerine gitmek... ‘Güç’ dediğinizi duydum buradan. Yok o zaten vardı. Yeni yeni bir şeyler kazandırdı işte..

Peki bu kadar acımla geçirdiğim 11 ayıma mükemmel bir şey hediye geldi ‘mürüvvet’ eklendi... Evet, Cengiz’le yaşamak istediğimiz bu mutluluğu tek başıma yaşattı bana hayat. Hayat! Ucundan az da olsa 'çok güzelsin' dedirtirdi yine bana.

Ocakta 4 kişilik ailem 3 olmuştu... Aralıkta yıl sonu yaşam bana yine görünen 4 kişilik ailemi (kalbimdekiyle 5) oluşturdu ve öyle gidecek 2023... Güle güle…

Soframa dördüncü tabağı tekrar koymamı nasip ettiğin için sana nazikçe, kocaman teşekkür ediyorum hayat... Ve benimkilere de Alperen, Ecennaz, Bulut..."

KIZINI EVLENDİRDİ

Ünlü şarkıcı Elif Karlı geçtiğimiz günlerde kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirmişti. Ünlü türkücü paylaştığı bu kareye, 'Çocukluk arkadaşlığından... Hayat arkadaşlığına... Ben bugün kızımın mürüvvetini gördüm. 2 pırlantam vardı.3 oldu... Benim harika çocuklarım. Çok mutlu olun. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun" notunu düşmüştü.

Haberin Devamı