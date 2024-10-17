Ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı!

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Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturmuş, 2005 yılında da kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızının iş hayatına atıldığını ve yeni asistanı olduğunu duyuran Umut Akyürek, bu kez yardım istemek için kameranın karşısına geçti.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştığı videoda anlatan Umut Akyürek, 'kızım bağımlı' dedi.

İşte Umut Akyürek'in o açıklaması:

"Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş..."

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'KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM'

"Ben şuanda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Noluyo sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Yirmi küsür suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar... Benim çocuğum da bu durumda."

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'SANATÇI OLDUĞUM HALDE GÜCÜM YETMİYOR'

"Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek... Ya ölecek, ya öldürecek, ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor. Bu madde denilen şey öyle bir şey ki..."