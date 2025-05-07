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Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerini korkuttu... Nişanlısı son durumunu açıkladı!

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#Şimal#Necati Arıcı#Meme Kanseri
Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerini korkuttu... Nişanlısı son durumunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 13:11

2021 yılında meme kanserini atlatan ve ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Şimal, pazar günü yaşadığı nöbet sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Şimal'in son sağlık durumunu nişanlısı açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Şimal, sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Ancak ünlü şarkıcıdan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Durumunun iyileşmesinin ardından normal servise alındığı öğrenildi.

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"CİDDİ BİR NÖBET GEÇİRDİ"

Sanatçının sağlık durumu hakkında 2. Sayfaya bilgi veren nişanlısı Necati Arıcı, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

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Nöbetin ardından yapılan tetkiklerin sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Şimal'in tedavisinin titizlikle sürdüğü ve doktorların kontrolünde olduğu belirtildi.

Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerini korkuttu... Nişanlısı son durumunu açıkladı

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi konmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından bu hastalığı yendi. Ancak, 2024 yılının ocak ayında rutin kontroller sırasında ünlü şarkıcıda beyninde tümör tespit edildi ve 8 saat süren bir ameliyat geçirdi.

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#Şimal#Necati Arıcı#Meme Kanseri

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