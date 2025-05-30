×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Şimal#Şimal Kimdir#Şimal Vefat Etti
Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 13:24

4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu.

2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.

4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'den acı haber bugün geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.

Şimal'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.'

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Haberin Devamı

SON PAYLAŞIM DOĞUM GÜNÜNDE

Şimal son paylaşımını doğum günü olan 25 Nisan'da yapmıştı:

"Bugün benim doğum günüm!
Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!
Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.
Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla ,cesaretle yazacağım!
İyi ki doğdum ,
Kendime: “İyi ki vazgeçmedin.”
Hayata: “Daha yeni başlıyoruz.”
Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Gözden KaçmasınÇok yoruldum, psikolojik olarak iyi değilimÇok yoruldum, psikolojik olarak iyi değilimHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şimal#Şimal Kimdir#Şimal Vefat Etti

BAKMADAN GEÇME!