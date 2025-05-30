Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti!

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Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu.



2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.

4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'den acı haber bugün geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.

Şimal'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.'

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SON PAYLAŞIM DOĞUM GÜNÜNDE

Şimal son paylaşımını doğum günü olan 25 Nisan'da yapmıştı:

"Bugün benim doğum günüm!

Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!

Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.

Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla ,cesaretle yazacağım!

İyi ki doğdum ,

Kendime: “İyi ki vazgeçmedin.”

Hayata: “Daha yeni başlıyoruz.”

Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"