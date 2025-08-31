Ünlü şarkıcı evlendikten iki yıl sonra düğün yaptı!

Haberin Devamı

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, sürpriz bir şekilde 2023 yılında Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünü erteleyen çift Yalova'da muhteşem bir tören düzenledi.

Beyazlar içindeki gelinliğiyle göz kamaştıran Otilia'nın eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, Otilia'nın kına yakıldığı esnada bir hayli heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

Geceden renkli kareler ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.