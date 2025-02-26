Ünlü şarkıcı aile içi şiddeti ağlayarak anlattı! '15 yaşına kadar görmediğimiz şey kalmadı'

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Konyalım, Yüreğimde Yara Var, Olmadı Gitti ve Uçmalıyım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, Gel Konuşalım programında aile hayatından bahsetti. Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.

"ENGELLİ BİR KIZ KARDEŞİM VAR"

Bizim berbat ötesi çocukluğumuz oldu. Ben kanun çalarak kendimi iyileştirdim. Çok konuşmak istemiyorum ama 15 yaşına kadar görmediğimiz şey kalmadı.

Babamdan dayak yemeyen tek çocuk bendim ama kapılı kapılar arkasında ailenin bütün fertleri dayak yerken, biz diğer bir pencereden annemin 'polis diye bağırın, halanızı öldürecek' sözleriyle büyüdük.

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ABİM 4 YAŞINDA KÜREKLE DAYAK YEDİ

Kadına şiddet gösteren dünyanın en zavallısıdır. Benim bütün kavgam, dayak yeme sebebim abimi dövmesiydi. 4 yaşında kürekle dayak yedi abim.

Benim babamla görüşmeme nedenim ne biliyor musun? Kız kardeşime yaptıkları. Çünkü benim engelli bir kız kardeşim var.

Onunla yalnızca fizyolojik bir bağım var. Benim babam 5 dil bilen bir adam. Çocuklarıyla şu yaşta bile bir araya geldiğinde zarar verebilen bir adamla ben görüşmem.

"KARDEŞİM ONUN YÜZÜNDEN KENDİNİ ATACAKTI"

Benim kardeşim onun yüzünden kendini bir yerden atacaktı ya onun yüzden, benim için o an bitti...

Benim kardeşim bipolar. Bu kızı bizim pamuklarda tutmamız lazım. Benim babamla görüşmeme nedenim kız kardeşim, ağabeyim, annem...

"O CÜMLE HAYATIMI KURTARDI"

Travmalarından bahseden Nadide Sultan sözlerine şöyle devam etti: "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım.

O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'Ben müzikle tedavi ettim kendimi' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı. Saatlerce kanun çalardım, beste yapardım...

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ANNEM BİZİ YILLARCA KORUDU

10-12 yaşında bunlarla tanışmasaydım ben de belki bipolardım. Abim komedyenliği, sanatla uğraşmayı öğretti. Annem bizi dövdürmemek, dayak yememek için çok önümüzde siper oldu. Annemin boşanmasına biz önayak olduk. Sağ olsun babam, o kadar bilmediği farkında olmadığı şeyler yapıyor ki... 4 kez evlendi. Annemden sonra evlendiği kadın da öldü. Kanser oldu, hemen hemen bütün eşleri kanser oldu.