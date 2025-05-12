Ünlü şarkıcı 4 katlı yazlık evinin kapılarını açtı... Her odası ayrı güzel!

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Seslendirdiği “Kandıramazsın”, “Son Sözüm”, “Sev Yeter” ve “Acıların Kadını” gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Elif Karlı, dört katlı yeşillikler içindeki yazlık evinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Kocaman bir bahçede doğayla iç içe yaşayan şarkıcının evi büyük ilgi gördü. Salona girer girmez evin dekorasyonu dikkat çekiyor. Bahçeyle evin uyumu da gözlerden kaçmıyor.

Yeşil kırlentlerle süslenmiş büyük, açık renkli bir köşe takımı bulunuyor. Ortada cam bir sehpa yer alıyor, duvardaki büyük tablo da dikkat çekiyor.

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Salonun bir diğer köşesinde, camın önünde krem rengi bir koltuk ve yeşil bir berjer yer alıyor. Salonun başka bir köşesinde ise spor aletleri bulunuyor.

Yemek masasının yer aldığı bölüm ise daha klasik bir tarza sahip. Büyük bir yemek masası, eski yılları anımsatan ve içinde klasik takımların yer aldığı büfe göze çarpıyor.

Karlı’nın yeşillikler içindeki verandası da oldukça dikkat çekiyor. Geniş ve ferağ verandada büyük köşe koltuklar yer alıyor.

Evdeki yatak odaları da dikkat çeken detaylar arasında. Misafir odalarından birinde beyaz ve toprak tonlar hakimken, diğerinde daha spor ve gri tonlar göze çarpıyor.

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Elif Karlı’nın kendi yatak odasında ise bir teras bulunuyor. Üst katı kendi için tasarlayan Karlı burada ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Karlı'nın teras manzarası da oldukça göz alıcı.

Oldukça geniş olan mutfağı, koyu kahverengi dolaplarla donatılmış ve son derece düzenli. İkiye ayrılan mutfakta bir bölümde buzdolabı ve diğer mutfak araç gereçleri yer alıyor.