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Ünlü şarkıcı 28 kilo verdi! 'Yemeyince oluyormuş'

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#Işın Karaca#Sibel Can#Kilo
Ünlü şarkıcı 28 kilo verdi Yemeyince oluyormuş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 08:48

Işın Karaca geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı “En büyük sırrım yememek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu ülkede, Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş” dedi.

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Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım

Işın Karaca geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de konser verdi. 28 kilo veren ve imajını yenileyen ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karaca verdiği kilolar sorulunca “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” dedi.

Ünlü şarkıcı 28 kilo verdi Yemeyince oluyormuş

Yenilenen görünümüyle alakalı sırlarını kameralar önünde paylaşan Karaca, “Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş” dedi.

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Ünlü şarkıcı 28 kilo verdi Yemeyince oluyormuş

Voleybol oynayan kızı Mia’nın ilk profesyonel transferini aldığı kendisine hatırlatılan Karaca, “Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. Benim sektörümün çok dışında ve büyük özveri gerektiren bir şey yapıyor. 8 saat okula gidip sonrasında 3 saat antrenman yapıyor. 13 yaşında bir çocuk için çok zor. Siz beni artık tribünde görün! Tam bir tribün annesiyim” dedi.

Sezona bir sürprizle başlamaya hazırlandığını belirten Karaca, “Şükürler olsun. Yıldız Tilbe’den bir sürprizim var. Her şey dün belli oldu. Çok heyecanlıyım” diye konuştu.

 

 

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#Işın Karaca#Sibel Can#Kilo

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