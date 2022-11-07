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Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Türkü Bingöl#Yavuz Bingöl#Mert Yüncü
Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 09:59

2018 yılında nikah masasına oturmuştu... Ünlü türkücünün kızı ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

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AİLEMİZ BÜYÜYOR

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile dünyaevine girmişti. Türkü Bingöl, Aslan adını verdiği oğlunu ekim 2020'de kucağına almıştı.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

Yavuz Bingöl torunu Aslan ve kızı Türkü'yle...

Türkü Bingöl 2 yıl aradan sonra ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından ultrason fotoğraflarını paylaşan Bingöl altına, 'Sürpriz son fotoğrafta... Ailemiz büyüyor, Aslaniko abi oluyor' notunu düştü.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor



ONLAR DA TORUN SEVİNCİ YAŞADI

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Magazin dünyasının torun sevinci yaşayan tek ismi Ahmet Tatlıses değil... İşte torun sevinci yaşayan diğer ünlüler!

AİLEMİZİN İLK TORUNU

Türk pop müziğinin usta yorumcu ve bestecisi Kayahan’ın torunu Oben Berberoğlu 24. yaşına bastı. Beste Açar oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Beste Açar'ın Onur Berberoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen Oben Berberoğlu 24. yaşını girdi.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

Oben'in doğum gününü kutlayan ilk isim ise annesi Beste Açar oldu.

Açar sosyal medya hesabından babası, oğlu ve kendisinin yer aldığı fotoğrafları yayınladı ve altına 'İyi ki doğdun. Ailemizin ilk torunu canım oğlum. 24.10.1998 Bugün sen 24 yaşındasın o gün ben şimdiki senden küçüktüm. İyi ki doğmuşsun mucizem' notunu düştü.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

AİLEMİZE HOŞGELDİN YAVRUM

Mehmet Erbil'in büyük kızı Selin, ilk bebeğini 2019 yılında dünyaya getirdi. Mehmet Ali Erbil, hastane odasında çekilen fotoğrafları "Ailemize hoş geldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

BEBEĞİN ADI HAKAN

Hakan Peker'in oğlu Burak ile eşi Belde Peker, minik oğullarını 2015 yılında kucaklarına aldı. Bebeğe dedesinin adı verildi.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

YILLAR SONR AYNI KAREDE

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur oğlunu 2016 yılında kucağına aldı. Bir dönemin efsane çifti, mutlu haberin ardından yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

AYNI GÜN HEM BABA, HEM DEDE

Sinem Öztürk ile Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri 2019 yılında dünyaya geldi. Aynı gün ünlü yapımcının kızı da doğum yaptı. Mustafa Uslu duygularını "Bizim için güzel bir gündü. Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Eşim doğum yaptı, bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım" sözleriyle anlattı.

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Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR

Sanat hayatı boyunca sayısız role hayat veren Hümeyra 2017 yılında babaanne oldu.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

Güzel haberi Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya Özcan sosyal medya hesabından "Canımız Hümeyra'nın, oğlu Sadık'tan Ömer isimli bir torunu oldu. Tarık ve benim canımızdır Hümeyra ,babamdan kalan en büyük dostumuzdur, bu sıkıntımız arasında bunu bize haber verdi ,kutlarız Allah nazardan saklasın...sizlerle paylaşmak istedim...Güzel şeyler de oluyor" mesajı ile duyurdu. 

BİR KIZ, İKİ TORUN

 Yıldız Tilbe de torun mutluluğu yaşayan isimlerden. Ünlü sanatçının kızı Sezen Burçin'den Seyran ve Samira adında iki torunu var.

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Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

3 TORUNU VAR

Erol Evgin'in kızı Elvan'dan Erol ve Ozan; oğlu Murat'tan ise Erem Erol adında 3 torunu var.

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

SİLİVRİ HATIRASI

28 Haziran 2022'de aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane jönü Cüneyt Arkın'ın 3 çocuğundan 5 torunu var. Arkın, yazlık evinde çekilen bu fotoğrafı 'Silivri' notuyla paylaşmıştı... 

Ünlü sanatçının kızı müjdeyi verdi: Ailemiz büyüyor

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#Türkü Bingöl#Yavuz Bingöl#Mert Yüncü

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