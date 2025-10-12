Ünlü sanatçıdan duygulandıran paylaşım... 'İyi ki tek kızınız olmuşum'

Haberin Devamı

Gazeteci Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç’in kızı olan sanatçı, sosyal medya hesabından aile albümünden kareler paylaştı. Fotoğraflarda annesi Süheyla Aldinç’e de yer veren Aldinç, satırlarıyla takipçilerini duygulandırdı.

Paylaşımında “Canım babam, 23 sene önce bugün vedanla içimize düşürdüğün ateş sönmedi. Annem her gün ruhunu şâd eyliyor, duanı hiç ama hiç eksik etmiyor. İyi ki birbirinizi seçmişsiniz, iyi ki tek kızınız olmuşum. Nurlar içinde yat, seni çok özlüyoruz…” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ayşegül Aldinç’in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

Evli, mutlu çocuklu... Ünlü çiftten çekirdek aile pozu!

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerini kucakladı. İkili, oğullarına Hazar adını verdi.

DÖRT KİŞİLİK AİLE POZU

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Ece Çeşmioğlu, doğum sonrası ailece çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Haberin Devamı

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ünlü sanatçı gözyaşlarıyla paylaştı... 'Hayat hepimizi bir yerlere savurmuş'

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isim Umut Akyürek geçmiş yılları yad etti. Okul yıllarından, sahne hayatına birçok fotoğraf paylaşan Akyürek bu kez aile üyelerini andı.

Arşivini takipçileriyle paylaşan ünlü isim kuzenleriyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Uzun zamandır akrabalarıyla görüşemediğini söyleyen ünlü sanatçı, duygusal anlar yaşadı.

Akyürek bu fotoğrafa, "Tam kırk yıldır görmediğim Amerika'daki halamın oğlu Tarkan attı bu fotoğrafı. İlk kez görüyorum o kadar duygulandım ki... Ekranın sol tarafımda çok genç yaşta vefat eden amca oğlum Yusuf Akyürek, sağ tarafta kardeşi yıllardır görmediğim Almanya'da yaşayan amca oğlum Yalçın Akyürek . Bu fotoğrafta 13 en fazla 14 yaşındayım . Hayat nasıl da hepimizi bir yerlere savurmuş, gözyaşlarıma hakim olamıyorum." notunu düştü.

Haberin Devamı

Anneciğim ve babacığım... Elli iki yıldır beraberler!

Ünlü şarkıcı Göksel anne ve babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Göksel'in aile fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Göksel konser öncesi ailesiyle bir araya geldi. Bu özel anı ölümsüzleştiren Göksel aile fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşan ünlü şarkıcı altına; 'Anneciğim ve babacığım... Elli iki yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum.' notunu düştü.

Haberin Devamı

Göksel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler!

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

16 saat süren zorlu doğumun ardından gözlerini açan Ali bir yaşını geride bıraktı. Bebeklerinin yüzünü gizli tutan Demirci çifti kural bozdu.

Çekildikleri aile pozlarını sosyal medyada paylaşan mutlu çift altına 'çekirdek aile' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da yorum yapıldı.

Haberin Devamı

Uzun zaman sonra evde buluşma!

Usta oyuncu Reha Özcan'dan aile fotoğrafı geldi. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Reha Özcan aile bireylerinin yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoğun geçen çekimlerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Özcan, aile bireyleriyle bir araya geldi o anları ölümsüzleştirdi.

Usta oyuncu paylaştığı bu karenin altına, 'Uzun zaman sonra, evde hep birlikte buluşma… Hayat hızlı akıyor. Sevmeye zaman kalmıyor. Hayallerini kurduğun dünya için, mücadele ederken, eğer ortak amaç yoksa, gereksiz bir telaş içine giriyorsun. Ortak amaç varsa, her buluştuğun an, müthiş keyifli. Çok özlemişim…' notunu düştü.

Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile evli olan Reha Özcan'ın Rüya ve Rüzgar adında iki çocuğu var.

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente, annesi ve babasının da yer aldığı aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

BEYAZIT ÖZTÜRK

Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.





HANDE YENER

Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.





SANEM ÇELİK

Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.





SEZEN AKSU



Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

YELİZ YEŞİLMEN

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.





ÖZCAN DENİZ





Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.







HÜLYA AVŞAR



Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.







SERDATR ORTAÇ



Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...







OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...





SADRİ ALIŞIK



Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.

