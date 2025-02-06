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Ünlü sanatçı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

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#Necla Nazır#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur
Ünlü sanatçı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:11

Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan üzen haber geldi. 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.

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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Necla Nazır, eski hayat arkadaşı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından zor günler geçiriyor.

Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan gerginlikler ve kızı Tuğçe Tayfur’un yaşadığı üzüntü, Nazır’ın sağlık sorunlarının yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

Ünlü sanatçı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Nazır, böbrek rahatsızlığının nüksetmesi sonucu damadı Muhammed Aydın’ın desteğiyle İstanbul Fatih’teki özel bir hastaneye başvurdu.

Ayakta durmakta zorlanan sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastaneye giriş yaptı ve burada gerekli tetkikler yapıldı. Nazır’ın şiddetli ağrılar yaşadığı görüldü.

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"DEMEK Kİ KIYMETLİ BİRİYMİŞ"

Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada
"Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.

BABA-KIZ GERİLİMİNE DAHİL OLMUŞTU

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.

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Baba kız arasındaki gerilime anne Necla Nazır da dahil olmuş ve "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde açıklama yapmıştı.

 

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#Necla Nazır#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur

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