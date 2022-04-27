Ünlü sanatçı Aykut Sözeri hayatını kaybetti

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Sanatçının vefat haberini Aykut Sözeri'nin kendisi gibi oyuncu oğlu Cenk Sözeri duyurdu. Cenk Özeri acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum... Maalesef Babamız Aykut Sözeri'yi kaybettik. Cenaze töreni Yarın (Bugün) Saat 15. 00'de Ankara Yenimahalle Ahmet Efendi Camii, Karşıyaka Mezarlığı'nda olacak. Tüm dostlarının ve sevenlerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun."



1950'de Ankara'da doğan Aykut Sözeri, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden 1969 yılında mezun oldu. Daha öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda oynamaya başladı. Konservatuvar yıllarında Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi önemli isimlerden dersler aldı.

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Başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere, Devlet Tiyatroları'nın farklı bölgelerinde, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu seslendirdi. Asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğu olan Sözeri, dizi ve filmlerde de oynadı.