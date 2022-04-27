Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü sanatçı Aykut Sözeri hayatını kaybetti

#Aykut Sözeri#Ankara Devlet Tiyatrosu#TRT
Ünlü sanatçı Aykut Sözeri hayatını kaybetti

Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Aykut Sözeri, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Sanatçının vefat haberini Aykut Sözeri'nin kendisi gibi oyuncu oğlu Cenk Sözeri duyurdu. Cenk Özeri acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum... Maalesef Babamız Aykut Sözeri'yi kaybettik. Cenaze töreni Yarın (Bugün) Saat 15. 00'de Ankara Yenimahalle Ahmet Efendi Camii, Karşıyaka Mezarlığı'nda olacak. Tüm dostlarının ve sevenlerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun."

Ünlü sanatçı Aykut Sözeri hayatını kaybetti


AYKUT SÖZERİ KİMDİR?

1950'de Ankara'da doğan Aykut Sözeri, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden 1969 yılında mezun oldu. Daha öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda oynamaya başladı. Konservatuvar yıllarında Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi önemli isimlerden dersler aldı.

Haberin Devamı

Başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere, Devlet Tiyatroları'nın farklı bölgelerinde, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu seslendirdi. Asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğu olan Sözeri, dizi ve filmlerde de oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aykut Sözeri#Ankara Devlet Tiyatrosu#TRT

BAKMADAN GEÇME!

Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo