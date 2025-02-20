Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar sessiz sedasız boşandı

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Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar’ın 2007 yılında sürpriz bir nikâh töreniyle evlendiği Tarman İnşaat’ın sahibi Batu Tarman ile yollarının ayrıldığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, ikinci eşi Batu Tarman ile 3.5 yıl önce sessiz sedasız boşandığını açıkladı. Akbar, uzun bir süredir kendisine sıkça yöneltilen evlilik hayatıyla ilgili sorulara açıklık getirdi. Daha önce bu konuda konuşmamayı tercih eden sanatçı, ikinci eşinden 3.5 yıl önce boşandığını ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul’da yaşadığını belirtti.

Müziğin ve üretmenin kendisi için her zaman bir güç kaynağı olduğunu vurgulayan Akbar şöyle konuştu:

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EN BÜYÜK ÖNCELİĞİM ÇOCUKLARIM VE SANATIM

“Hayatımda en büyük önceliğim çocuklarım ve sanatım. Üretmek, müzikle var olmak ve dinleyicilerime yeni eserler sunmak benim için en büyük motivasyon kaynağı.” Hem Türkiye’de hem de yurtdışında eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, yeni projeleriyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını da belirtti.

KONSERDE SÜRPRİZ NİKAH

Anjelika Akbar; “İçimdeki Türkiyem” adlı kitabının “Viski Şişelerinin Sürpriz Kerameti” başlıklı bölümünde eski eşi Batu Tarman’la hikâyesini paylaşmıştı. Çiftin 2005 yılının temmuz ayında Batu Tarman’ın Akbar’dan ders almak istemesiyle başlayan dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.

Akbar ve Tarman ardından sürpriz bir nikâh töreniyle evlendi. Yakın dostlarının katıldığı nikâhın davetiyeleri, konser davetiyesi olarak davetlilere ulaştırıldı. Nikâhtan habersiz olarak geceye katılan konuklar Anjelika Akbar’ın 40 dakikalık dinletisinin ardından Batu Tarman’ın sahneye çıkışıyla başlayan nikâh seramonisine şahit oldu.