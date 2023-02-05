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Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu!

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#Filiz Taçbaş#Selin Yavuz#Defne Joy Foster
Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 16:46

Oyuncu Filiz Taçbaş’ın 22 yaşındaki kızı Selin Yavuz’un TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

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Paylaştığı videoları 1.5 milyondan fazla izlenen ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Yavuz, annesinin izinden gitmeye karar verdi.

Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyan Selin Yavuz, bir yandan da oyunculuk dersleri almak için kolları sıvadı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Dersleri önce annesinden almaya başlayacağını söyleyen fenomen, ardından oyunculuk akademisinde eğitimine devam edecek. Filiz Taçbaş ise kızının bu meslek seçimiyle ilgili, “Kızım ne isterse, hangi mesleği seçerse ben yanındayım” dedi. (Cansu TOPCU)

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu



ÜNLÜ ANNE BABALARIN 'ÜNSÜZ' ÇOCUKLARI

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Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Can artık 13 yaşında... Annesinin kopyası oldu!

2011’de vefat eden oyuncu Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü. Artık 13 yaşında olan Can Solmaz’ın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Can Solmaz’ın son halini görenler “Annesinin kopyası” yorumunu yaptı. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster 2008 yılında İlker Yasin Solmaz’la evlenmişti. Çift 2009 yılında da oğulları Can Kılıç’ı kucaklamıştı. Can, annesini kaybettiğinde 2 yaşındaydı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu


Defne Joy Foster kimdir? 

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

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Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

'Kepçe çıkmışsın annem ama ben en iyi bunlarda çıkmışım'

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu 21 Ağustos'ta da kızını kucağına aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Güven, kızıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Kepçe çıkmışsın annem ama ne yapayım ben, en iyi bunlarda çıkmışım.' mesajıyla yayınladı.

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Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Anne kızın fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.

'GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR BÜYÜYORLAR'

Oyuncu Çiçek Dilligil, 1996 yılında müzisyen Bora Öztoprak ile hayatını birleştirmişti. Çift 1997 yılında da oğulları Ardahan'ı kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu geçmiş günleri yâd etti. Oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dilligil altına şu notu düştü:

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

"En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri olabilir. #tbt için biçilmiş kaftan. Hele bir önceki posta bakıp buna bakarsan vay vay vay. Seneler çok çabuk geçiyor mirim. Taze anne, babalara sesleniyorum buradan. Göz açıp kapayana kadar büyüyorlar. Sevin, sıkıştırın, sarın, sarmalayın, tadını çıkartın. Sonra ancak kısa bir an kolunun altına girebileceksiniz. Önceki paylaştığım fotoğraf gibi. Hayatın en güzel armağanı."

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Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

25 yaşındaki Ardahan Öztoprak bir süredir Amerika'nın New York şehrinde yaşıyor.

BEREN TAN BÜYÜDÜ!

Ünlü model Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti. Şallı 'büyük oğlum için güçlü olmak zorundayım' demişti.

Her fırsatta oğlu Pars'ı anan Ebru Şallı zor günleri oğlu Beren Tan'ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayatından kesitleri aktaran Ebru Şallı, son olarak oğlu Beren Tan ile çektirdiği tatil pozlarını yayınladı.

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18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne-oğlu görenler 'abla-kardeş' benzetmesi yaptı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

DURU ANNESİNİN KOPYASI OLDU

Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay büyüdü annesinin kopyası oldu!

Bir dönem ekranların aranılan ismi Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla paylaştı.

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti. Duru’nun son halini görenler ‘Annesinin kopyası, sanki abla-kardeş’ yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

'KIZIM BENİM GÖZÜMDE HEP BÖYLE'

Sadettin Saran kızı Lal Saran'ın doğum gününü kutladı. 25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını paylaşan Saran altına, 'Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…' notunu düştü.

Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcı fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sadettin Saran, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşündü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

İrem 16 oldu! 'İlk göz ağrım iyi ki doğdun!'

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem 16 yaşına bastı. Şener, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. 

"Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım... Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğumm için gurur duyuyorum.Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok seviyorum..."

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE

Gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16 yaşına bastı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı. 

Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de teşekkür etti:

"Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum"

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

 ASLANIM!

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

17 yaşına giren Tan’ın babasına benzerliği dikkat çekti. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Çevik altına şu şiiri yazdı: "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum"

ANNESİNE BENZİYOR

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

22 yaşındaki Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

MEĞER OĞLU VARMIŞ!

Mehmet Esen’in Faruk adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Almanya’da yaşadığı dönemde evlendiği Alman doktorla bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen Esen, oğluyla tatil dönüşü görüntülendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...

ARTİSTİK POZLAR

Sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, oğlu Emre ile fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu


Yapıcı'nın "Baba oğul bitakım artistik pozlar verdik" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yaptı.

AİLE MESLEĞİNİ SEÇTİ

Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor:
‘Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim.’

BÜYÜDÜ, EVLENİYOR

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu var.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Eşini genç yaşta yitiren Savaş oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Evlilik hazırlığı yapan Savaş Zafer annesine özel gecelerde eşlik ediyor.

VEDALARI ÇOK KONUŞULDU

Talat Bulut'un Pınar Afşar ile evliliğinden Hazal adlı bir kızı var.

Ünlü oyuncunun kızı sosyal medya fenomeni oldu

Talat Bulut'un kızını eğitim için yurtdışına gönderirken çektiği veda videosu çok konuşulmuştu

 

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#Filiz Taçbaş#Selin Yavuz#Defne Joy Foster

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